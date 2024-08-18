用爱悉心照料寄养孩童逾20载 养母默默付出获表扬

过去20多年里，她用真挚的爱悉心照料寄养孩童，给予他们最深切的关怀与包容，证明血缘并非“家人”的唯一标准，为社会带来温暖和希望。

66岁的哈瓦·比（Hawa Bee Bte Mohamed Hussain）是七个孩子的母亲，虽然四个是寄养的，但她都把他们当成亲生孩子一般关爱有加。

她在2000年、2001年和2003年先后接收了四名不满一岁的寄养孩童；为了全心抚养他们，她甚至辞去工作。这项并非人人都能完成的任务，对哈瓦·比而言却是平常而自然的事。

因为她的爱心与20多年来的付出与奉献，今年她获颁公共服务奖章（PBM）。

哈瓦·比受访时说，这些年来，她确实经历种种挑战，但她说，最重要的是照顾好这些孩童，给他们树立好榜样、教导他们如何独立等。

她说：“这些孩子带给我非常多的快乐，他们就像我自己的孩子一样，我从来没有把他们当做寄养孩童。我始终只想把最好的给他们，像照顾自己的孩子一样照顾他们。他们真的让我感到非常骄傲。”

这四名寄养孩童中，三名有特殊需求，但她的脑海从未闪过放弃的念头。

她说，耐心是关键，必须慢慢地花时间了解孩子的喜好和行为，她从来不以“特别”的眼光去看待他们。“通过我们的教育方式，我们希望孩子们能学会独立，别人才不会以异类眼光看待他们，这点对我们来说非常重要。”

起初，哈瓦·比是因为喜欢小孩，所以加入寄养计划。经过这些年的相处，她与孩子们已不仅仅是照顾者和被照顾者的关系，而是成为亲密的家人。

能见证孩子们成长，让哈瓦·比深受感动，她也从不拿这些孩子与其他人相比。“在我们眼中，他们是最棒的。当然，作为寄养家庭，我们也绝非完美，但我们尽可能给予他们所需的支持和爱，希望他们能在人生道路上走得更远。”