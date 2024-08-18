黄丝带新加坡董事尹崇明 助释囚学技能重返社会

黄丝带新加坡董事尹崇明致力通过提升囚犯技能，协助释囚重返社会，阻断他们的“回头路”。

尹崇明（72岁，天成金铺董事）很年轻就开始投身社会服务。大学毕业后，他在武装部队服务时，曾接触和辅导过年轻嗜毒者，感触颇深。

尹崇明告诉《联合早报》：“有些事情并不是那么困难，只是一时钻牛角尖。只要有人跟他们沟通，他们看事情的角度会不一样。所以我尽量分享一些生活经验，也试着帮他们寻求解决方案。”

当黄丝带新加坡还被称为“新加坡复员技训企业管理局”时，尹崇明在时任主席庄辉煌的邀请下到监狱参观，看到囚犯通过烘培和洗衣等培训掌握未来重返社会的技能，觉得很有意义。

2015年，尹崇明加入当时的新加坡复员技训企业管理局，和团队协助加强囚犯的谋生技能，鼓励囚犯汲取知识，并为有能力上大学的囚犯申请助学金。他语重心长地说：“囚犯有他们各自的问题，要安下心来念书不容易。但接受更高的教育后，他们以后找工作的范围会不一样。”

黄丝带团队也帮助女释囚居家做些小生意，如添置烤箱、设立网店在家做烘焙，让她们既能照料家庭也能有收入。尹崇明说：“我们希望为这些一时失足走错路的释囚尽一分力，让他们有稳定的生活，不要再走回头路。”

除了黄丝带新加坡，尹崇明也为广惠肇留医院、广东会馆、佛教居士林、推广华文学习委员会、中华总商会、新加坡宗乡会馆联合总会等多个机构组织服务。

2019年担任宗乡总会文化委员会主任时，尹崇明获颁公共服务奖章。今年，尹崇明获颁公共服务星章。