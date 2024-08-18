义工主管培训数百名照顾者 更好服务失智症患者

从一名外科护士改行为失智症等精神疾病病患的照顾者，培训主管—46岁的尹丰将她过去20多年的经历视为一种“回归”。

作为本地非盈利机构照顾者联盟（Caregivers Alliance Limited，简称CAL）的义工主管，她已培训了数百名精神疾病患者的照顾者。然而，当她17年前从中国刚来到新加坡的时候，对于心理健康类疾病并不熟悉。

在学生时代，尹丰就善解人意，许多同学遇到烦心事都会找她倾诉，可能由于这个原因，她后来报考了西安交通大学医学护士专业。

2002年毕业后，她先在老家当了五年外科护士，然后来到新加坡私人医院发展。当时，她在本地的工作主要是为病患给药、打点滴、处理伤口等。她目睹在病患遭受生理疾病折磨的同时，家人也遭受着心理痛苦。

“记得一名50多岁的患癌母亲在临终前，她的女儿悲痛欲绝，而一旁的我却无法给予母女有效的安慰。”

为了更好地抚慰病患及家属，她从外科护士转到了精神科护士。精神科护士除了常规护理外，还要配合医生通过观察病患的饮食、睡眠、行为等评估他们的心理状态。新工作让尹丰对心理学越来越着迷，她还利用业余时间进修心理咨询硕士学位。

“学习让我对心理学有了更系统的了解，现在，我可以通过对方的一个眼神或动作捕捉到弦外之意，为有需要的人提供更好的心理帮助。”

凭借双语优势 为联盟招募培训逾300义工

尹丰希望将自己所学与更多人分享，让老龄化加剧的新加坡拥有更多更专业的看护。过去10年，她凭借双语优势和扎实的专业技能，为照顾者联盟招募培训了300多名看护义工，与联盟团队一起为医院、社区和机构转介的看护提供精神疾病培训和家庭支持。今年3月，她成为新加坡永久居民。

“心理学一直是我最感兴趣的学科，利用心理学为病患家庭提供支持是我热爱的事业，很高兴我的工作让我‘回归’到了最真的自己。”