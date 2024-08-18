SHE提升计划增16个协作伙伴 助援团结“她”力量

全国职工总会与妇女组织推出的SHE提升计划新添16个协作伙伴，汇集不同领域的导师为女性提供引导，支持职业女性或想重返职场的女性。

职总今年3月与非营利组织新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）合作推出SHE提升计划，旨在为寻求工作与家庭生活平衡的妇女，提供援助项目，包括免费法律咨询、培训课程，以及妇女互助社群。

妇女互助社群将举办交流活动，让来自不同领域的导师和参与者分享兼顾工作与家庭责任的心得。SHE提升计划的目标是在接下来两年惠及1000名妇女。

职总和SHE星期天（8月18日）发文告指出，另有16个协作机构将支持计划，个别机构承诺举办至少两场妇女互助社群交流活动。这些机构来自多个行业，包括传统上以男性为主的建筑业、网络安全等。资讯通信专才协会、新加坡女性建筑协会、新加坡回教妇女协会、电子商务解决方案供应商Synagie是参与计划的其中几家机构。

职总助理秘书长、中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩说：“新合作伙伴关系将加强我们的倡导工作，同时建立强大的支援网络来帮助许多女性，包括那些刚开始职业生涯，或在照顾家庭方面遇到挑战的女性。我们希望创造一个环境，让女性在职业生涯的各个阶段都能有所发挥并获得支持。”

职总妇女与家庭事务处星期天也在职总中心举办聚乐之家：团结“她”力量（To-Gather: Power of Women），让参与这场交流会的300名大专学府女学生了解非政府组织，以及数码商务领域的职业机会和挑战。

人民行动党妇女团在现场举办活动，参与者可学习如何搭配上班服饰、拍摄专业照等。行动党妇女团主席、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖也出席活动。