本地豪宅被外地贼伙盯上 警方拟在私宅区部署更多电眼

本地高级私宅区被外国盗窃团伙盯上，近期一连发生了10起破门行窃案，涉及赃物总值约385万元。为了应对这个情况，警方将在包括私人住宅区在内的更多地点装置电眼，以收吓阻威慑之效，也可协助调查。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（8月17日）晚上出席义顺忠邦的社区活动，在接受记者访问时透露上述消息。

新加坡警察部队同日发出的数据显示，今年6月至7月间，破门行窃的报案突然激增。6月1日至8月4日之间，私宅区共有10起这类窃案，多数发生在铁道走廊和武吉知马一带。

警方的初步调查发现，这一连串的窃案与中国团伙有关。中国籍的干案者瞄准武吉知马和铁道走廊一带的高级私宅，入境干下了这10起连环窃案。

至今已有三人落网并被提控。警方也确认了可能涉案的另14名中国籍男子的身份，不过这些人已经离境。警方已向中国当局寻求协助，以获取信息追查他们的下落。

警方相信这些团伙以小组形式行动，爬过围墙或围栏进入私宅行窃。被瞄准的私宅多数都临近公园连道或丛林，易于歹徒掩饰行迹。一些窃贼也将赃物藏在附近的丛林里，过后再由同伙来接赃。

据警方统计，这10起案件涉及的赃物总值约385万元，警方已起获其中约136万元。

警方公布的数据显示，今年上半年共发生了59起破门行窃案，比去年同期的70起有所减少。

尚穆根说：“本地的破门行窃案10年来持续下降，不过此次这些案件显示，外国人入境新加坡，瞄准住宅，结伙干案，这是我们目前须应对的威胁。”

他透露，警方将部署更多电眼，包括在私人住宅区，以达到威慑效果，并可在出事后有助于展开调查。“我们也促请新加坡人保持警惕，如发现可疑迹象可立即通报。”

警方在全岛已安装了超过9万个电眼，其中多数在公共地区，私宅区目前未设置警方电眼。当局计划在2035年结束前，将警方电眼增至20万个，进一步保障公众安全。

警方增强私宅区安全措施

发生连串窃案后，警方已在受影响的私宅区加强巡逻，增强区内的警民联系。

警方在星期四（15日）预先向媒体展示了在绿叶景（Greenleaf View）附近增设的流动闭路摄录系统（Mobicam）。这个系统就设在住宅密集的绿叶景和丛林小径入口的交叉口，可有效增强威慑力，并记录周围的情况。

此外，警方无人机应急小组部署了警用无人机，在受影响的私宅区执行空中巡逻以及搜查可疑者。警方在绿叶景旁的丛林上方，向媒体展示无人机如何执行任务。

据介绍，无人机配备了闪光灯和摄像头，它的热感应传感器在进行大规模丛林搜寻时尤其有效，无论白天还是黑夜都可侦测到人的体温，从而判断人在丛林里的行踪。

警方也在西乃山一带同市民巡逻小组在私宅区巡逻，逐户提醒附近居民近期社区中的风险，以提高居民的安全意识。对于靠近公园连道和丛林区的私宅居民，警方还分发了犯罪预防建议，并逐户进行风险调查。