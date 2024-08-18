陈振声：政策连贯政府稳定 是我国竞争优势

面对一个越来越分裂的世界，我国的优势在于拥有一个稳定、不会朝令夕改的政府，让跨国企业愿意且有信心进行长期投资。

丹戎巴葛集选区基层组织顾问、教育部长陈振声星期六（8月17日）为丹戎巴葛集选区和拉丁马士区的国庆晚宴致辞时，谈到我国如何在这个支离破碎的全球秩序中维持竞争优势。

曾担任贸工部长的他说，每当经济发展局到海外招商时，业者都会询问我国的治理模式和政策是否可以延续下去，以确保他们的投资能在未来20年获取回报。

“在当今世界，没有多少国家能够提供这样的保障。这对我们来说是一个机会，但这机会须要靠我们努力去争取，向外界展示我们的人民团结一致，政府可以贯彻始终，能够自信地应对外部局势，无论远近。”

他认为，要建立这样的新加坡，最重要的是须不断有人挺身而出为国家服务。除了政治领袖外，也包括各领域人士和基层领袖，因为他们把国家利益摆在首位，才让新加坡变得更强大。此外，我国须保有清廉和诚实的政治体系，以维持人民和政府间深厚的信任。

要为新加坡人创造良好的就业机会，除了吸引外来投资，也得确保人们跟得上科技发展。例如人工智能正快速地改变人们的工作方式，它虽然淘汰了一些原有的工作，但同时创造了新的岗位。

就此，陈振声说：“我们必须不遗余力地确保每个新加坡人都能够共同进步，并在我们过渡至新经济模式时，从经济增长中受益。”

政府这些年来推出许多政策，鼓励人们提升技能。例如，今年实行的技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme），政府每年斥资约1亿元，为年满40岁的公民提供额外4000元技能创前程培训补助。

关注生活费上涨 政府在做八件事

超过750名居民、基层领袖和会馆代表等参与在丹戎巴葛民众俱乐部举行的国庆晚宴。陈振声先后以英语、华语和马来语发言。

他在华语讲话中提到大家关注的生活费上涨问题，并阐述政府已经在做和会继续做的八件事，包括维持我国经济的竞争力、保持新元强劲以提高人们的购买力、扩大物资供应来源、尽可能降低做生意的成本，以及提供社会援助等。

他认为，这些计划有助于重新分配国家资源，以更具针对性的方式来帮助有需要的人。

他也说，一些获得较少帮助的人或许会觉得不公平，但这可能是因为他们的经济情况较好。“要维护国家凝聚力，就须帮助那些最有需要的。”

同为丹戎巴葛集选区议员的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，也在致辞中向新加坡人保证，政府会帮助所有人应对上涨的生活费，无论种族、住屋类型或来自哪里，低收入家庭以及家有老少的大家庭将获得更多援助。

陈振声的马来语演讲，则侧重于如何在一个充满纠纷的世界中让人们继续团结一致。

他说，目前在西方、远东或中东都纷争不断，人们通过新闻和社交媒体看到当地发生的事情后，深受其扰。这些事情考验大家的凝聚力，绝不能让国际纠纷以及由此衍生的不同意见分化我国。

“我们须了解怎么做才符合国家利益。在希望成为好邻居和全球公民的同时，也守护好家园。”