剩53年屋契 宏茂桥组屋单位132万元转手

超大高龄组屋很保值？今年已有48间屋龄至少40年的组屋单位卖出百万价格，最近甚至有宏茂桥剩下53年屋契的打通单位以132万元刷新该区纪录。

截至今年8月15日，本地有将近600间组屋以百万元以上价格转售，而屋龄至少40年的就占了将近一成。受访分析师指出，组屋老就贬值的定律已改变，若符合特定条件，甚至还有升值空间。

记者整理政府网站data.gov.sg的最新数据，今年8月首15天就出现七宗百万组屋交易，其屋龄超过40年。这些单位的剩余屋契介于53年至59年，转售价介于110万至133万。

它们分别是：

●宏茂桥3道第422座两个打通的相连单位，剩余53年屋契，174平方米，成交价132万元。

●宏茂桥3道第419座两个打通的相连单位，剩余54年屋契，163平方米，成交价123万8888元。

●波东巴西1道第121座五房式双层单位，剩余58年屋契，159平方米，成交价125万元。

●黄埔惹兰马摩第59座排屋式组屋，剩余47年屋契，181平方米，成交价133万元。

●达科达（Dakota）弯第60座双层公寓式单位，剩余57年屋契，137平方米，成交价112万8000元。

●后港21街第231座五房式双层单位，剩余58年屋契，142平方米，成交价115万元。

●金文泰13街第112座双层公寓式单位，剩余58年屋契，151平方米，成交价110万888元。

大型老屋房价逆势成长，破宏茂桥转售价纪录的打通组屋，附近也有类似打通单位在2018年以80.8万售出，差价超过50万。

后港单位靠近高文地铁站，同一座类似楼层和房型的单位，2018年转售价不到82万，现在足足多了33万，以115万卖出。波东巴西的单位，同座类似单位在2017年卖95万，现在的转售价也同样多了30万。

Altitude Real Estate主要执行员林金财受访时指出，以百万元出售的高龄组屋都是“绝版”的双层单位、或是打通的相连单位等。疫情后，很多买家不介意为更大的生活空间买单。林金财就曾经手多个高屋龄的大型百万组屋。“这些老旧组屋的地段、设施和交通普遍都十分成熟便利，一些还靠近名校。”

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清指出，国人确实越来越愿意为了地点方便及生活空间大的组屋出高价，剩下多少屋契反而成次要考量。另外，她也观察到部分买家是准备余生都住在这类单位，因此相对较不担心剩余屋契较短。

完整报道，请翻阅2024年8月18日的《新明日报》。