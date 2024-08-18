旅居多国后狮城安家 跨国家庭宣誓成为新公民

曾在美国、泰国、中国短暂居住，来自法国的弗雷德里克·莫雷（Frederic Maury，55岁）调到新加坡工作后，被本地多元和包容的价值观吸引，最终与日本妻子和两个女儿在狮城安家。

“一开始，新加坡只是我工作的地方。但在这里生活几年后，我觉得新加坡代表了我们一家——不同种族、不同文化背景、不同的出生地。”

莫雷和太太新井裕子（Yuko Arai，55岁）在美国读大学时相遇并结婚，之后一家四口因莫雷的工作曾搬迁到泰国、中国大陆和香港，最终在2012年迁居新加坡。20岁的大女儿彩乃（Ayano Maury）在泰国出生，14岁的小女儿佐和子（Sawako Maury）则在香港出生。

由于彩乃患有整体发育迟缓症，莫雷一直担心她无法融入社会，但来到新加坡后，彩乃就加入智障人士福利促进会（MINDS），如今在职能发展中心工作，负责为航空公司包装机上用品。

从小就在本地读书的佐和子，不仅结交不同种族的朋友，还在学校学习华文，掌握中英法日四种语言。她也与家人朋友一起庆祝不同节日，如农历新年和屠妖节。

莫雷说：“入籍新加坡后，我们感到很开心，也很安心。当我和妻子老去，至少我们知道，女儿们生活在一个安全舒适的环境。”

积极参与社区活动 回馈我国社会

莫雷和妻子也积极参与社区活动，回馈新加坡社会。自从来到新加坡后，裕子一直在临终慈怀机构托福园（Dover Park Hospice）弹钢琴，以音乐陪伴临终病人。莫雷也曾在慈善机构愿之心当义工，为弱势群体煮饭备菜。

他们一家四口星期天（8月18日）参加在新加坡管理学院举行的全国公民宣誓仪式时，上台带领新公民宣读国家信约和唱国歌。

外交部长、荷兰—武吉知马集选区议员维文致辞时欢迎了177名新移民，并鼓励他们积极参与社会活动，向共同的目标迈进。

维文引述我国首任外交部长拉惹勒南的话说：“成为新加坡人无关祖籍，关键在信念和个人选择。”

维文指出，即使来自不同历史和文化背景，新加坡人仍为多元文化、和谐、包容等共同目标作出努力，才得以建设“可存继的社会”（viable society）。

他鼓励新公民积极参与社会活动，为更广泛的社会群体做出贡献。