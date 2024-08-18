本地华乐考级推手李伍华去世

本地知名音乐家、新加坡艺术之家创办人之一李伍华星期六（8月17日）因肝癌去世，享年80岁。

李伍华的遗孀蔡炎玉（75岁）受访时说：“他去年因跌倒行动不便住进养老院，不过身体没有大恙。今年6月他气喘被送入黄廷方综合医院，查出有严重的肺积水和晚期肝癌，之后转入欧南社区医院的临终关怀病房，但精神状态很好，7月19日新加坡艺术之家为他办了一场音乐聚会，演唱他创作的歌曲。一周前，他还完成了《胡姬花》《如果云知道》两首歌的谱曲。”

新加坡合唱总会会长、作曲家协会名誉会长李煜传与李伍华相识于1960年代的写曲人学会（作曲家协会前身），常在一起举办作品发表会。李煜传以“战友”之情回忆他，称李伍华性情温和，从没见他发过脾气。

李伍华曾经在1970年代经营乐器店，本地诗人、作曲家郭永秀是在那里与他结识的，当时李伍华已有“笙王”的美誉。

“李伍华一生以创作歌曲为主，还有华族器乐小品。”郭永秀说：“他最大的贡献是促进新加坡与国外的艺术交流，以及帮忙引进华乐考级制度。南洋艺术学院的华乐考级，当时是由他联系中国中央音乐学院，最终促成双方合作。”

1988年和1990年，李伍华曾两次到中央音乐学院进修指挥和作曲。1993年，李伍华与庄家富、吴书玉一起创办新加坡艺术之家，推动华族传统文化的发展。1995年，李伍华指挥中央音乐学院民乐团在新加坡的演出，其中一场是他的作品专场。他也曾多次带领艺术之家华乐团赴朝鲜参加四月之春友谊艺术节，为新加坡的文化交流做出贡献。

2014年，李伍华获新加坡词曲版权协会颁发卓越才艺奖。