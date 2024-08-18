工人躺在路上休息被车碾过 驾驶员被判坐牢一周

园林工人白天躺在路上休息，60岁驾驶员没检查路况开车碾过，导致对方身上多处骨折，被判坐牢一周，吊销各级驾照12个月。

这起车祸发生在2022年11月7日中午12时许，地点在林厝港6D巷第三座附近。案发地点位于几家养鱼场周围一个封锁区域内的道路，工人平常午休时会在这条路上休息。

被告蔡金成（译音）经营买卖鱼的生意，他日前承认一项因疏忽行为导致他人重伤的罪名。伤者是34岁的印度籍男子，案发时是一名园林工人。

案发时路面空旷 无其他车辆

案情显示，案发时路面空旷，无其他车辆，视野良好。伤者躺在事发区域地上休息，同事坐在他旁边。

在中午12时37分左右，被告开车驶入区域，却没有看到躺在路上的伤者，因此直接碾过他。伤者的同事大喊，并向被告挥手，被告下车才看到伤者躺在车下，随即呼叫救护车。

伤者被送往新加坡国立大学医院接受治疗，被诊断身上有多处骨折。医疗报告显示，伤者的右锁骨、肩胛骨、肋骨、颈椎、脚踝等多处骨折，肺部还有挫伤迹象。

伤者接受了数次手术，治疗颈椎、脚踝和锁骨，于同月19日出院。

伤者在出院后获得病假休养，但仍需定期接受专科门诊治疗，直到2023年4月25日被确认不再需要继续治疗，才结束复诊。医疗费都由他的公司承担。

据《新明日报》报道，被告律师指出，伤者的确受伤严重，但他不该躺在路上。发生这样的情况是没人能预料，也不是被告可以控制的，因此请求法官判处被告罚款。

律师代被告求情时说，被告有良好的驾驶记录，且事后试图为伤者提供援助。法官下判时说，若被告有检查路况，应该会看到伤者大白天躺在路上休息。