总理马来语演讲全文：设立新加坡回教学院 培养未来回教领袖

今晚，我很高兴能在我的第一个国庆群众大会上，以马来语向大家致辞。

我小时候，我的父母有时会以马来语交谈。我父亲来自怡保，母亲来自这里的甘榜安珀。因此，我略懂这个语言，但当年没有机会深入学习马来文，现在我在努力学习，希望我的马来文有所进步。谢谢各位给我鼓励！

过去数十年来，我看到马来社群随着新加坡的发展而取得长足进步。我有时候会遇到我在海格男校和丹绒加东工艺中学的同校马来朋友。他们都很成功，子女也已长大成人。

如今，在较年轻的马来同胞当中，我看到更多人受过良好教育，并在各自领域有突出表现。

让我更欣慰的是，他们不仅事业有成，还通过M立方（M3）和其他马来回教团体，积极对社会做出贡献。

我喜欢同马来青年和领袖交流，共度时光。最近，我和他们共进午餐，聆听他们对未来的憧憬和愿望。

他们有些人把握具吸引力的商机，就如哈菲兹·卡斯曼（Hafiz Kasman）。他是一家教育科技初创公司的联合创办人，这家公司已进军印度尼西亚市场。

另一位是一家生物技术公司的科学家穆罕默德·纳贾德（Muhammad Nadjad）博士。这家公司开发了首个新加坡制造的冠病检测试剂盒。纳贾德博士将协助公司在沙特阿拉伯发展。

“成功”的定义很多 全都值得庆贺

我们知道“成功”的定义有很多，全都值得庆贺。我作为音乐爱好者，对纳比拉·贾拉勒（Nabillah Jalal）的故事深感兴趣。纳比拉是第一位到伦敦皇家音乐学院求学的新加坡马来人。而今，她创办了一所音乐学校，为弱势青年提供艺术教育。

纳比拉是第一位到伦敦皇家音乐学院求学的新加坡马来人，她也创办了一所音乐学校为弱势青年提供艺术教育。（数码发展及新闻部提供）

说到女性领袖，我要特别提一提第一位女性高级回教法庭法官盖伊·加扎利（Guy Ghazali）。她的专业成就和社会贡献标志着法律专业的重要里程碑，她为未来的女性领袖开了先河。

他们都是马来回教社群以及新加坡的表率。我们为这些杰出青年的成就感到骄傲。做得好！

我们之所以能够取得进展，是因为马来社群与其他族群和国家领袖们之间，有着长期的伙伴关系和信任。

多年来，马来回教领袖同我国历任总理——李光耀先生、吴作栋先生和李显龙先生，在许多课题上密切合作。

这包括了提升教育水平、打击激进主义和恐怖主义，以及改善弱势群体的生活等。

我们直接且果断地处理了这些问题。每一次，马来回教社群都团结一致，全力以赴，展现了强烈的互援互助精神。每一次，你们都相互照应，并为彼此的成功喝彩。

我们最新的计划是新加坡回教学院。它将培养新加坡未来的回教领袖。我稍后将公布更多详情。

各位同胞，身为总理，我承诺将维系这个紧密的合作关系。我重视你们所有的反馈和意见。我将与你们密切合作，应对你们所关心的问题。

我会确保马来回教社群的每一个人都受惠于国家的进步，并在参与打造国家的未来方面，有机会充分发挥。

我会支持你们努力建设一个现代且进步的马来回教社群，同时保留你们独特的习俗和生活方式。

我会继续与你们交流，确保马来回教社群向前迈进。

我将与我们的马来回教部长、国会议员和社区领袖，和你们一起努力实现我们的愿景，即实现一个“成功社群”的愿景。