非盈利机构邀医生律师 免费为上千人办持久授权书

每个星期天下午，是退休人士陈佩煌（70岁）和姐妹们打麻将的时间，但这周她却缺席，来到大巴窑西民众俱乐部办理持久授权书。

有了这份持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA），倘若陈佩煌日后丧失心智能力，她的两个女儿将能顺畅地根据母亲事先签署的意愿，处理她的医疗方案、银行存款、房产买卖等事项。

陈佩煌当天和记者交谈时精神状态良好，但担心日后患病，她说：“我的母亲在85岁患失智症，我担心自己到了她的年龄也会，以前觉得LPA手续麻烦，今天顺利办完让我更安心了。”

非盈利机构新加坡保险与财务规划从业者协会，星期天（8月18日）邀请八名医生和11名律师为约1100名申请者进行免费认证。他们先在现场报名，然后进入一个隔间接受律师或医生的认证，最后把材料递交到公共监护人办公室（Office Public Guardian）线上服务平台——整个LPA办理过程仅约30分钟。

8月18日，约1100人在大巴窑西民众俱乐部，参加由新加坡保险与财务规划从业者协会主办的现场免费办理LPA活动。（新加坡保险与财务规划从业者协会提供）

LPA由社会及家庭发展部自2010年推出，旨在通过提前授权委托人为遗嘱等相关法律事项提供便利，截至去年7月，签署LPA的人数约占本地人口的4%。

协会项目负责人洪金顺告诉记者，协会从今年1月起招募了400多名义工会员向公众说明LPA的重要性，目前已吸引约3500名LPA签署者。

“如果没有持久授权书，一旦家庭成员发生意外情况，照顾者需要用约六个月和花费5000至6000元，才能完成法定委托手续，这对他们来说是雪上加霜。”

徐芳达：或在明年举办更多社区活动 吸引国人提前办LPA

碧山—大巴窑集选区基层组织顾问、交通部长兼财政部第二部长徐芳达当天走访活动现场。他在接受《联合早报》采访时表示，考虑在明年国家庆祝60岁生日之际，举办更多类似的社区活动，吸引更多国人提前办理LPA。

“今天协会的一站式服务方便、省时，省钱，我们鼓励更多人加入，希望更多国人在健康时就办理LPA。”