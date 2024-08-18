邻里老字号中药店 四年转型走创意营销也走出海外

尽管邻里企业的资源有限，但本地老字号中药店杏和堂参茸药行并不墨守成规。这家老店近年借助科技转型，如今带产品走出国门，也运用创意营销来吸引较年轻的顾客。

杏和堂参茸药行1957年在武吉巴督邻里开业至今。副总裁李振祥（55岁）受访时告诉《联合早报》，为了与时俱进，他们自四年半前就开始运用科技，例如借助数码工具提升网站功能，提供中文和英文页面，将接触面扩大。

他指出，对邻里企业来说，电子商务改变了整个生意模式，并且可扩大市场，产品甚至可卖到国外。

李振祥坦言，数码化过程并不顺利，最初很艰难，也吸引不起顾客的兴趣。后来，他们观察到如今的顾客喜欢客制化商品，于是就往这个方向发展。

“我们为顾客提供客制化的坐月配套，按照个别情况来抓药，例如了解个别妈妈是否哺乳、年龄多大、能否接受中药的味道等，甚至按照她们的口味来调整甜度。”

改进社媒营销策略 与学生合作吸引新顾客

李振祥还透露，药行正不断改进在各个社交媒体平台上的营销策略。“我们与工艺教育学院学生合作，采用他们的创意点子来卖凉茶，吸引新的顾客群。”

他指出，这些学生除了帮助邻里企业了解什么样的营销方式对新一代的顾客群有吸引力，也在这个合作过程中对中药有进一步的认识，以及了解如何养生等。