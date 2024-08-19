同宗同源 本地梁氏会馆不分籍贯一家亲

根据史料，梁姓最早出自嬴姓，是大禹时期治水名臣伯益的后裔。新加坡有四家梁氏宗亲会，分别由粤、闽、琼、客不同籍贯人士成立，随着时代变迁，各有不同的发展和变更。

即将庆祝75周年的星洲梁氏总会，会员多是粤籍人士，如今开放门户招纳各籍贯宗亲参加，同时通过支持华族传统活动等多元方式为会馆注入活力。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（中）在星洲梁氏总会，与七夕乞巧嘉年华合作伙伴欢聚一堂。（七夕乞巧嘉年华主办方提供）

超过九成会员是粤籍人士的星洲梁氏总会位于恭锡街，积极支持和参与今年8月3日至11日在牛车水举办的七夕乞巧嘉年华，不但借出场地给主办方进行筹备工作，开幕当天还接待了教育部长陈振声和总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以及嘉年华会的20多个合作伙伴。

星洲梁氏总会理事长梁满接受《联合早报》访问时说：“恭锡街以前会馆多，很热闹，现在很多都搬离了。七夕乞巧嘉年华难得吸引不少人潮，又能够让公众有机会了解七夕及华人传统文化，我们很愿意配合尽一分力。”

早在1940年，旅居新加坡的粤籍梁氏先贤就有组织公会的打算，负责的先贤包括梁金发、梁子钧、梁元浩和梁润之等人。不幸的是二战爆发，公会筹备工作被迫停顿，直到1949年梁元浩召集宗亲组织“梁氏书室”，一年后获政府批准注册，并改名为星洲梁氏总会。

成立初期，星洲梁氏总会暂借宝塔街二楼单位作为办事处，后在武吉巴梳路购置永久会所。1990年代，总会出售会所，再用出售所得购置恭锡街一栋三层楼店屋及两个商业单位作为投资用途。总会随之将店屋二楼充作会所，其余产业出租，作为维持总会的常年开销。

鼎盛时期，星洲梁氏总会会员逾千人，如今递减至200多人，准会员有约100人。

星洲梁氏总会妇女组经常组织活动，非常活跃。（梁麒麟摄）

副理事长梁荣财告诉《联合早报》，总会后期成立了妇女组和粤曲班，并组织会员访问老人院，举办烹饪讲座、旅游等活动，每年也颁发奖学金给品学兼优的会员子弟，以及贺岁金给年长会员。

今年8月31日，总会将举行75周年暨妇女组23周年联欢晚宴，届时将席开40多桌，请来中国大陆、泰国、马来西亚和台湾的友好社团参与其盛。

南洋梁氏公会成立111年 与星洲梁氏总会友好密切

除了星洲梁氏总会，新加坡还有一家历史悠久的南洋梁氏公会，成立已有111年，会员主要是福建人。来自福建翔云一带的梁氏族人多供奉龙须岩清水祖师，清明和冬至等华人传统节日都有祭祖活动。

来自福建的梁氏先贤在1913年倡议修建梁氏宗祠。1928年，位于罗弄榴梿的梁氏宗祠终于落成，1932年注册为梁氏公会，1955年易名南洋梁氏公会。

70年代初，因为罗弄榴梿宗祠土地被征用，公会另外购置了高文路地段重建宗祠。1984年，集宗祠和会所于一屋檐下的堂皇建筑落成，并一直使用至今。

南洋梁氏公会经过百年耕耘，有健全的组织结构和良好的运作机制，属下有组织股、福利股、康乐妇女股、文教青年股和互助部，1998年设立网站，1999年开始定期出版会讯。

公会成立的青年团目前有20多人，每年的重头戏是1月1日的“迎新大步走”。38岁的年轻副会长梁伟利是一名公务员，他告诉《联合早报》：“我在大学时期就加入公会，很喜欢这个大家庭。‘迎新大步走’已办了10多年，每次有100多人参加，老中青少四个年龄层一起晨跑散步，然后玩游戏吃午餐。”

公会在2023年的第70届执委会中，引进数名受英文教育的新血，目前开会和会讯都用双语，以顺应时代需求。会长梁世仁说：“我们是一个姓氏组织，要招收新会员本来就比较困难，所以现在也不分什么籍贯，只要是梁姓人士都欢迎加入。”南洋梁氏公会现有400多名会员。

星洲梁氏总会和南洋梁氏公会向来友好，经常有往来，举办活动都会邀请对方及互派代表参加。

本地另有两个梁氏宗亲会，一个是以海南人为主的琼州梁氏公会，成立于1924年，会所在芽笼15巷；另一个是以客家人为主的嘉属安定堂，没有固定会所。梁氏族人一般沿用“安定”为堂号，“嘉属”意指“新嘉坡”。

琼州梁氏公会和嘉属安定堂原本和星洲梁氏总会及南洋梁氏公会一直有联系，但因后继无人和缺乏资源，近期并不活跃。