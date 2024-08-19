亚洲前瞻峰会之《联合早报》对谈9月3日举行 探讨美国选举与中美关系的未来

中美关系起伏，11月的美国总统大选也给两国关系带来不确定性。两位美国总统候选人的对华政策有何异同？美国大选后中美关系将如何发展？又将给东南亚和新加坡带来哪些影响？

即将在9月3日举行的亚洲前瞻峰会之《联合早报》对谈，将深入探讨以上问题。

清华大学战略与安全研究中心主任、国际关系学系教授达巍将以“美国选举与中美关系的未来”为题发表主旨演讲，结合他对中国的深入了解和在美国的实地观察，探讨美国总统选举对地缘政治局势的影响、展望中美关系未来走势。

达巍受访时透露，他将在演讲中具体分析美国两位总统候选人的战略取向、外交策略，以及中美关系和东南亚地缘政治将受到的相应影响。

他说，美国此次总统选举具有关键性意义，将对中美关系和全球多个地区，尤其是东南亚，产生直接冲击。

他认为，过去几十年，中美和亚太各国在全球化和以经济效益为优先的前提下取得了发展，中美都获益，也保持了相对稳定的关系，但这一阶段已结束，新一阶段的方向，美国仍在探索。

达巍说：“这次选举能让我们看到不同方案的产生、博弈，也能看到美国作为最重要的一个国家，在当前的大变局中可能会朝何处发展，包括如何制定国际外交政策。”

有观点认为，无论谁当选总统，美国对华的强硬政策都不会改变。但达巍研判，两名总统候选人的政策路线很不同，上台后给中国带来的挑战、中国可能找到的发展空间，也会很不一样。

新报业媒体旗下三家旗舰报章《联合早报》《海峡时报》《商业时报》去年首次携手合办“亚洲前瞻峰会”（Asia Future Summit，简称AFS）。三报今年将在“亚洲前瞻峰会”的旗帜下，分别举办对谈。

由《联合早报》举办的这场对谈，主宾是副总理王瑞杰。华侨银行环球企业及投资银行业务总裁陈德隆也将参与对谈，谈美国选举对全球经济的影响。《联合早报》副总编辑韩咏红担任对谈主持人。

亚洲前瞻峰会之《联合早报》对谈由华侨银行荣誉呈献，《联合早报》旗下英文电子杂志“思想中国”（ThinkChina）是支持媒体，约200名嘉宾将受邀出席。对谈完整视频将于活动结束后上载至专网供观看。