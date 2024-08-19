读书不以文凭为目标 学习是终身事业

其次，我们会采取更多措施，帮助新加坡人掌握让他们保持竞争力的技能。在新加坡，我们有非常优秀的劳动队伍，但不同行业、不同工作场所的变革步伐会越来越快，有一些工作将被淘汰，但也会创造出薪水更高的新职位。

为了适应工作的流失，我们每一个人都必须坚持终身学习。

许多人在成长的过程中，会以为读书学习完全是为了考试及格，以获得工作所需的文凭。这样的心态必须摒弃。我们不是为了考试或文凭而学习。学习是为了提高技能，精益求精，学习和掌握技能的过程，必须持续一辈子。

我知道让每个人都做到这一点是不容易的。有些人可以适应而且做得很好，但其他人会觉得变化太快，难以跟上。

这也是为什么我们在近10年前推出技能创前程计划。

全职培训津贴总额高达7万2000元

我们现在要进一步提升这个计划——加强技能创前程计划，让它成为我们社会契约重要的支柱。

其中一个新的内容，是推出技能创前程进阶计划。所有40岁及以上的新加坡人，已经在5月获得额外4000元技能创前程培训补助。这笔钱已经存入你们的户头，请充分善加利用它们。

当然，技能的有效提升需要投入与时间，你不可能在参加了一两天的课程之后就变成一名专家。接受全职培训的雇员需要请假，这可能维持数月，他们可能拿不到薪水，而且需要有人帮助他们维持日常开支。因此从明年开始，我们会通过技能创前程进阶计划提供新的培训津贴。

如果你请假全职上课，将获得每月最多3000元的津贴。每个40岁及以上的新加坡人，相信包括这个讲堂内的许多人，都可以在参加全职培训时享受这项福利，得到24个月的津贴。如果你计算一下，这笔津贴的总额为7万2000元！

因此，你可以将培训间隔开来，在职业生涯前进的过程中，根据需要随时掌握新的技能。

半工半读接受培训者也有津贴

这是为全职培训提供的。那人们可能会问，那些选择半工半读参加培训的人呢？他们当然会继续领取薪水，但要兼顾工作和下班后的培训并不容易。培训也有相关的费用，比如学费和书本费。因此，我们会让一些半工半读参加培训的人，也获得一部分培训津贴。教育部正在敲定这方面的政策，并会在准备好之后公布更多详情。

接受培训不容易，尤其是年长员工。但我要向大家保证，你们不是孤身一人面对。在这个过程中，政府会为你们提供支持与帮助。我国任何想要提升技能者，在他们生命的任何一个阶段，无论多年长，都有机会这么做。

这是我对每一个人做出的承诺。请让我们一起接纳学习的精神，成为一个学习者的国度。

技能创前程求职援助计划 助非自愿失业者重返职场

在技能创前程计划下，另一个新举措是帮助那些非自愿失业者，例如那些被裁退或公司倒闭而失业的人。

政府在近10年前推出技能创前程计划，帮助新加坡人掌握让他们保持竞争力的技能，包括让人们了解最新的职场数码化趋势。这项计划今年得到提升，所有40岁及以上新加坡人获得额外4000元的培训补助，每个月也能获得最多3000元的津贴，帮助维持日常开支。（档案照片）

我们研究这个课题有一段时间了。一些国家有失业保险，但情况不一定是正面的，因为领取慷慨的失业福利后，人们可能认为继续失业，比重返职场更有吸引力。这也是为什么政府一直对这类计划持谨慎态度。

但我们也知道，失业是巨大的打击，会严重影响雇员及其家庭的稳定。我们必须做点什么，来减轻受影响者的压力。

这就是我们寻找替代方案的原因。我们提供就业入息补助，而不是给予就业福利。哪些方案比失业保险更好？我们要如何提供帮助，并尽量减少在其他地方看到的负面结果？

我们与一直倡导这一举措的全国职工总会和职工运动讨论了这个问题。如今，我们已准备好，推出新的技能创前程求职援助计划。

援助总额6000元 期限最长六个月

新计划旨在协助中、低收入雇员。如果你失业了，我们会提供短期财务援助。多少？总额可多达6000元，期限最长6个月。

我们会帮助你克服挫折，重新强大起来。但你也须尽一分力！你该如何做？去接受培训、就业辅导和职业配对服务。这些都是你须为自己做出的必要投资，以便找到更好的工作。这是我们更新社会契约的本质。我们将支持你，但你也须对自己的行为负责，努力振作起来。我们将一起克服每一个挫折。

这是一个新的计划，陈诗龙部长将在适当的时候提供更多细节。

随着经济持续转型，我们将采取更多措施，来提升新加坡企业，和装备与支持每一位新加坡人，包括他们遇到挫折时。经济增长将为所有人创造更多的机遇和就业机会。我们将确保利益广泛共享，让每个人都能从国家进展中获益。

这是我们通过“新加坡携手前进”运动，将一起共同实现的目标。