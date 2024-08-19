推出新蓝图让加冷更具活力 新室内体育馆将可容1.8万人

我们在加冷的计划正在成形中。你们能看到熟悉的新加坡体育城有国家体育场（National Stadium）、室内体育馆（Indoor Stadium）和游泳中心（Aquatic Centre），还有今年开幕的加冷足球中心（Kallang Football Hub）和加冷网球中心（Kallang Tennis Hub）。

新加坡体育城使我们的体育活动更加活跃。新加坡体育城在我还在文化、社区及青年部任职时开幕。我记得当时得解决好些棘手的事，但同时也有很多愉快的回忆。

像是2015年我们主办东南亚运动会时，尼拉团队（Team Nila）在这届赛事发挥了重要作用。女子职业网球协会（WTA）年终总决赛也是一样。

最近我们也办了很多生活和娱乐活动，我没去演唱会，但我肯定你们很多人都去了，并度过美好的时光！

新室内体育馆将可容纳1万8000人

我们能做的还有很多，政府现在已经接管新加坡体育城，我们有释放它全部潜力的能力，让整个加冷地区更加活跃，所以我们会把这个叫做“活力加冷总蓝图”（Kallang Alive Masterplan）。

室内体育馆已经35年了，在很多方面上都达不到体育和娱乐活动的要求。新的室内体育馆将可容纳1万8000人，比现有的更大，我们可以主办更多顶级活动，让我们的运动员可以在家乡比赛，也让更多新加坡人有机会为他们喝彩。

黄总理：新加坡体校将从兀兰迁至加冷

其次，我们会为新加坡运动员建设更好的训练环境和设施。我们将拥有新的运动科学和运动医学设施，我们也会把几个分布在全岛各地的主要国家训练中心集中起来，以更好地发挥作用。

我们会把新加坡体校从兀兰搬迁至加冷，如此一来我们的学生运动员可以边读书边和更资深的运动员一起训练，这里将成为新加坡队的新家！

第三点，我们也会将加冷作为让全新加坡人享受运动的地方。你不必是精英运动员才能使用加冷的设施，你可能是周末才运动的人、或是初学者、或是正尝试要学新运动的人。无论你的水平如何，只要你对运动有兴趣，这里就会有适合你的东西。

目前只有一条主要道路贯穿新加坡体育城，我们将把它改建为一条步行社群大道。我给你们看一段视频，我们将把加冷打造成一种新的生活方式，让人们观看更多的体育和娱乐赛事、参与运动、一起享受高质量的家庭时光！