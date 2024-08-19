育儿父亲不缺席 夫妻齐心顾家庭

令人欣慰的是，我们已看到积极的转变。职场越来越支持父亲请假和腾出时间照顾家庭。更多父亲如今在家中扮演更大角色，甚至还为孩子换尿片和做家务！

我与一名财政部同事Arash聊天。两年前，他在帮我筹备政府财政预算案的期间当了爸爸。但他仍然能够申请陪产假以及抽出时间履行父亲的职责。

我相信他的律师太太Simran非常感谢他。毕竟，他是儿子的指定厨师，也负责洗儿子所有的衣服。Arash，你要继续努力！

我希望有更多父亲像Arash一样，以及有更多人申请陪产假。父亲陪产假在10多年前推出时，只有约25%的父亲使用，如今有超过一半的父亲这么做。这是很大的进展。然而，这显示仍有近一半的父亲没有使用陪产假。

我们可以做得更好。今晚，我准备进一步鼓励父亲这么做。

今年起父亲陪产假从两周增至四周

今年起，父亲可享有的陪产假从两周增至四周。我们让雇主自行决定是否批准额外的两周。明年4月1日起，我们将强制雇主这么做。这意味着，如果父亲提出申请，雇主必须批准。我希望所有父亲好好利用四周陪产假，与他们的宝宝共享天伦。

我知道很多家长希望有更多时间与他们的孩子相处，尤其当孩子还是婴孩阶段。他们经常问我们能否推出更多育婴假。但对于雇员会有一段时间不在工作岗位，雇主和企业担心，他们难以应付人力不足。

我们研究了那些为家长提供更可观，往往一年或更长育婴假的国家。他们采取不同的做法。他们提供较长的育婴假，但一部分是在薪金减少或甚至无薪的情况下提供。雇员一年后回到职场，也要接受自己可能被安排到不同工作岗位。

在新加坡，我们的育婴假比较短。但大部分都是有薪的。多数情况下，你回返职场时，也会回到相同工作岗位。

因为我们的制度不同，很难与其他国家直接比较。但在仔细研究了这个课题后，我认为，我们可以进一步提升我们的育婴假措施。

目前，父亲可有四周陪产假，母亲有16周产假。我们也有一项安排，让母亲转让最多四周产假给丈夫。也就是说，转让越多给丈夫，母亲的产假就越少。我认为，这个情况不大理想。

提供额外10周共用产假 新计划分两阶段实施

所以，我们会以一个新的父母共用产假（Shared Parental Leave）计划，取代现有的措施。

我们会提供额外10周的共用产假。这个额外的产假是父母之间共用，父亲或母亲都可以使用。

这是一项很大转变。我们同雇主沟通，他们要求更有多时间适应转变。

所以，我们会分两阶段实施。我们先为2025年4月1日起迎来新生儿的父母，提供六周共用产假。一年后，我们把共用产假增加至10周。

这10周额外产假将由政府承担薪金。换句话说，父亲有四周，母亲有16周。在这个基础上，他们还有10周共用产假。父母总共有30周，也就是约七个半月的育婴假，供他们申请来照顾孩子。

我希望，这项改变能让年轻夫妇更安心，我们在打造一个亲家庭的新加坡。我们会帮助你们在工作和照顾家庭责任之间维持较好的平衡。

放胆迎向未来吧！全心投入你的婚姻和养儿育女的旅程！

将为大家庭推出新计划

也有一些有孩子的已婚夫妇，想要养育更多孩子。但他们担心负担不起额外开销。每个孩子逐渐成长，家长付出的资源和金钱也会增加。这可以是课外活动或给家庭购买日用品的开销。这些开销很快会越来越多。

我明白你们的担忧。我们会提供一些援助。我们会为大家庭推出一个新计划。我们会给考虑生第三胎，以及有三个或更多年幼孩子的父母更多援助。

我们还在敲定新计划的细节。我希望在明年的政府财政预算案声明中和大家分享好消息。