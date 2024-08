改善教育体系与设施提升学习乐趣

所有的父母都希望自己的孩子得到最好的,在新加坡,所有父母都非常重视教育。这确实是我们送给下一代最重要的礼物。

新加坡拥有扎实的教育体系,是世界上最好的教育体系之一。但是也存在激烈的竞争,可能导致焦虑、压力和紧张情绪。因此,重新关注教育的目的非常重要。教育是为了激发学习的乐趣,帮助每个孩子充分发挥他们的潜能。

为了实现这一目标,我们必须给予教师和学校领导支持,因为他们的工作最艰巨。他们不仅要以能够吸引学生的方式授课、向学生灌输品格和价值观,还要让他们发展出广泛的技能。他们也要应付家长的高期望,有时是不同的期望。

例如,我听说在家长会上,家长问老师:”我的孩子表现如何?”老师以为他问的是学校课业,就告诉他孩子的学习成绩。 但事实上,家长想知道的是孩子的整体情况,以及孩子的个人发展。于是他带着负面印象离开,觉得老师只关心成绩。

但也会有相反的反应。例如,一些学校采用游戏为主的教学模式来吸引学生。什么是游戏为主的学习?基本上就是教师更多地扮演引导的角色,给学生更多的空间来互动、玩乐,并且在游戏中学习。

但也有一些家长对此表示担忧。他们问:老师在做什么?为什么我的孩子花这么多时间在玩乐?请给他们多些作业和功课!

这些都是我们的教育工作者在实际工作中面临的真实挑战,很难取得一个平衡。

国际专家对教育的看法往往不尽相同。但他们都认为,教师是高质量教育体系中最重要的因素。

在新加坡,我们非常幸运地拥有这样的教师,他们对自己的职业兢兢业业,致力于发掘出每个孩子最大的潜能。 今天晚上,其中几名这样的教师就在我们身边。我们向你们致敬。感谢你们的付出!

我最近会见了几名校长,以便更好地了解学校的情况,以及我们能如何帮助他们更好地开展工作。他们的激情和热忱让我深受鼓舞。

他们正在尝试新的方式来吸引学生,使学习更具互动性和意义。以语言的课程为例,如今我们的课堂中有很多活动帮助学生建立自信,来使用良好的英语表达和交流。他们有更多的机会发言并分享自己的经历、角色扮演故事中的一幕,以及与同学互动和合作。

这种新方法对母语教学尤为重要,我刚才在华语演讲中有讲过。

但其他社群也在为各自的母语担心。 这对我们的孩子来说并不容易,因为他们都是在以英语为主要语言的环境中长大的。这就是为什么语言学习,不能是一个乏味的背单词、成语或规则的过程。我们必须让语言生动起来,培养对语言的兴趣,让学习过程充满乐趣。

这正是我们的教育工作者正在做的事情,无论是语言还是其他学科。我们的学生正从这个新方法中受益。

我国学生创意思维令人惊讶

最近,经济合作与发展组织(OECD)调查了64个国家的15岁学生的创意思维。我们的学生表现得很好!有些人听到结果后感到很惊讶。毕竟,我们从未以创新而著称。但调查结果并非如此,我们应该为我们的学生和教师感到骄傲。

让我给你看看其中的一道试题。学生们看到这张图片,要为这张图拟标题。你们想一想,你的答案会是什么?

一个显而易见的答案是: “一本巨大的书”。

但我们的学生给出了更有创意的答案!让我向你们展示一些他们的回答: “爱的花园”“沿着一条不知通向何方的小路”。我最喜欢的是: “一本像是说了些什么,但其实什么也没说的书”(A book that shows something but tells nothing)。

这只是经合组织评估中的众多问题之一,我们的学生给出了有创意的回答,这些回答来自不同背景的学生。 事实上,来自低收入家庭的新加坡学生,比经合组织国家的学生普遍表现得更好。

因此,我相信我们是在为年轻人做正确的事情。 我理解为什么有些人仍然会担忧。

所有的父母都希望自己的孩子有一个良好的人生开端。所以我们会给他们一些压力,让他们努力学习,挑战自己的极限。

但压力过大弊大于利,它会扼杀孩子早期学习的乐趣。这些是所有家长都会遇到的矛盾和冲突。单靠政策是解决不了问题的。我们必须作为一个社会来共同处理。

就政府而言,我们将继续改善我们的教育系统。

例如,我们已经改变了小学离校考试的评分系统,取消了T值总积分(T-score)制度。这意味着学生们不再根据曲线被评级,不再和同学比较,而是将根据自己的表现接受评估。

如果你掌握了学习材料并达到标准,你就会取得好成绩。如果其他人达到了标准,他们的成绩也会很好。如果有更多的学生在小学离校考试中取得类似的好成绩,我们都应该庆祝,因为这意味着我们的学生都做得更好了。假以时日,分配到哪一所中学将更多的是由抽签来决定。

我们也取消了中学的分流制——快捷、普通学术和普通工艺源流已是明日黄花。学生进入中一不按成绩分班,他们可根据各自能力修读不同水平的科目,如果成绩优异,日后可以选修更高水平的科目。