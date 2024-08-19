下一程发展更艰难 国人须更进取更勇于创新

我将从经济开始。有时候人们会指责政府过于关注经济表现，但是我们并不是要不惜一切代价地发展经济，也不是为了发展而发展。

我们寻求经济增长，是因为只有这样做，我们才能为所有国人创造更多的机会，以及更好的生活质量。

事实上，下一阶段的经济发展会更加艰难。我们在一个不同的环境中竞争。过去，发达国家喜欢将制造业外包到成本更低的亚洲地区。人们习惯说“加州发明；中国制造”——所以你得到了两个世界的好处。

那个时代结束了。现在的口号是：“加州发明，美国制造。”欧洲和其他发达国家也在采取相同的措施——重建自己的关键产业，重塑有利于自己的全球供应链。

与此同时，发展中国家也在前进。中国制定了《中国制造2025》战略。它也希望在技术上自力更生，并主导未来的行业。

这些都是新的现实。我们如何在这样的环境下竞争和谋生？我们必须更加努力地工作以保持竞争力，并推动创新和生产力。这也是为什么我们正在大力投资于研究与开发，以及新的基础设施和技术。

我们的策略正在发挥作用。近几个月，我见了许多跨国企业的首席执行官，他们全都有意在这里扩展业务。在现今动荡不安的世界中，他们将新加坡视为一个稳定、可靠，以及值得信赖的伙伴。因此，我们正在吸引新的投资——这些投资将帮助我们在一系列行业中建立新的能力。

培养发展本地企业生态系统 弘扬创新进取企业精神

我们也正在培养和发展本地企业的生态系统。我记得在10多年前，有人在一次对话中感叹：“为什么我们不能有更多像创新科技（Creative）一样的初创公司？”

实际上，我们一直都在这么做。越来越多本地企业利用他们的创造力、知识和想法在海外发展和扩张。你可能听说过冬海集团（SEA）、Grab，以及雷蛇（Razer），这只是举几个例子。

不过，小型企业也在大步前进中。你们都知道我喜欢弹吉他，今晚我没有表演，但是要跟你们说一个吉他的故事。如果你在吉他手表演的时候仔细看向舞台，会常看见地板上有好几个踏板。他们用这些踏板来产生不同的音效。

吉他踏板的市场竞争非常激烈，有很多品牌和选择。要想脱颖而出，你需要创造力、品质，并深刻理解音乐人的需求是什么。

两青年打造吉他踏板产品 从业余爱好变成国际品牌

一家本地公司——Morningstar Engineering就做到了这几点。这家公司是由新加坡管理大学的两名毕业生——卓永正和谢祈年所创立。他们本身就是音乐人，一开始把这件事当作爱好和副业来追求。永正对于技术充满热忱，并开始修补和打造自己专属的吉他踏板。他在音乐论坛上分享了他的创作，接着发现其他人对他在做的事情很感兴趣。

起初这只是两人的表演——他们白天上班，在家里经营，周末和晚上组装和包装他们的产品。然而，订单很快就满了，他们不得不把全部精力都放在公司上。在新加坡企业发展局的支持下，他们参加了海外的贸易展，扩张了自己的品牌与市场。

现在，全世界许多使用数码音效的专业吉他手都有听说或是使用过Morningstar的踏板。这是相当大的成就，恭喜永正和祈年！

无论是在音乐、餐饮、时装或其他领域，新加坡企业家都在开辟新的利基市场，并在全球留下他们的印记。我们将努力弘扬这种创新和进取的企业精神。