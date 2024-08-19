让学前教育收费更负担得起

现在让我来谈谈家庭。

我们的家庭在支持我们每一个人去实现个人的抱负和梦想上，扮演了重要角色。根据问卷调查，我们了解到大部分的年轻新加坡人都想要结婚生子。但他们也有其他的抱负和人生目标，像是创立自己的事业又或是追求个人的兴趣爱好。到最后，这些是深层的个人选择。

政府将积极创建更亲家庭环境

政府能够并将做到的是在新加坡创建一个更亲家庭的环境。希望这能激励更多新加坡人实现他们的抱负。其中一个主要关注是学前教育。

在过去10年间我们大量增加了学前教育名额。我了解在某些地方可能还是很难获得名额，尤其是新的组屋区。但我们会继续增加和设立更多学前教育中心，也会让收费更加负担得起。

我们的目标是让全日制的托儿所收费如小学那样经济实惠。为了达到这一目标，我们会降低政府资助学前教育中心的收费。目前家长每月支付约300元的小学开销和课后学生托管服务。我们将在政府资助学前教育中心的全日托管服务上，为双薪家庭维持大致相同费用，即每月300元。低收入家庭将得到额外津贴。那些没那么富裕的家庭，他们的托儿所开销可低至每月3元。我们会持续更新我们的政策，让学前教育可负担得起且便利。

但不是所有的改变都涉及到政策，有些改变也在于我们的态度和思维。尤其我们在提升新加坡的女性发展上已经走了很长一段路。但我想我们之中还有人深信父亲应该是家中唯一经济支柱，而母亲则是主要的家庭看顾者。这一思维需要改变。

今时今日的女性有机会追求她们的事业。显然不可能让她们在追求目标的同时，还要肩负大部分的家庭照料和家务责任。所以父亲必须扮演更大角色。

受访者：能鼓励更多家庭有更多小孩

郑馨颖（27岁，自雇人士）说：“对很多低收入家庭来说，（政府对低收入家庭的学前教育提供额外资助）很有帮助。现在政府调高了低收入家庭的月入顶限，让更多家庭能受惠。这能鼓励更多家庭有更多小孩。教育很重要，但是没有补助，家长就会觉得负担很重，不愿意生更多孩子。尤其像我这种四个孩子的家庭，没有援助补贴的话，真的难以负担。”