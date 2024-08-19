享有育婴假新手父母 须提前四周通知雇主

政府明后年分两阶段，为在职父母提供额外10周共用产假。这意味着，到了2026年4月1日，新措施全面落实后，加上现有的育婴假，父母在孩子出生头一年里，可申请的育婴假将从20周增至30周。

此外，给在职父亲的政府承担薪资的陪产假（Government-Paid Paternity Leave）今年起已从两周增至四周。原本增加的两周陪产假让雇主自行决定是否批准申请，明年4月1日起这将成为强制措施。

问：如果婴儿预产期在2025年4月1日或之后，但实际出生于2025年4月1日之前，父母是否有资格享有提升版育婴假？

答：是的，他们能享有这些育婴假。

问：雇员在享有育婴假之前必须至少提前四周通知，如果他们没有提前通知会怎样？

答：如果雇主无法及时做出必要的代班安排，他们有权不批准未提前通知的休假要求。对于政府支付的陪产假、领养假和新的共用产假，他们可要求员工推迟或调整休假计划。

由于政府支付的产假须在孩子出生日期之前开始，因此没有提前通知的母亲不能推迟产假。但这些母亲在产假期间只能获得一半薪水，除非有充分理由无法提前通知，例如早产。

问：父母如何更改他们的共用产假？父母共用产假的安排是否有截止日期？

答：符合条件的在职父母将可在LifeSG网站或应用上查看他们的共用产假安排，他们可在孩子出生后的首四周内，通过上述网站重新安排并提交共用产假时间。

孩子出生四周后，希望更改共用产假安排的父母，只有在获得雇主同意后，才能更改时间。

问：雇主如何核实雇员的休假权利？是否会有一个系统供雇主检查共用产假安排？如果有，这个系统何时准备就绪？

答：从2025年4月1日起，雇主将能通过社会及家庭发展部网站：profamilyleave.msf.gov.sg查看雇员的共用产假安排。

每对夫妇只能在系统上提交最多六周（从2025年4月1日至2026年3月31日），或10周（从2026年4月1日起）的共用产假安排。