我国将简化监管程序 打造更亲商环境

为了把工厂改装成员工宿舍，一家公司先后向七个政府单位提出申请，花了九个月才获得批准。这类繁琐的程序增加了经商的担子，政府会对此进行检讨，以营造一个更亲商的环境。

政府早前宣布，成立跨部门亲商条例检讨委员会，并由副总理兼贸工部长颜金勇领导，探讨如何简化跨部门监管程序，为企业尤其是中小企业节省成本和时间。

总理兼财政部长黄循财星期天（8月18日）发表国庆群众大会演说时指出，政府致力于打造一个亲商的环境，把监管措施所带来的负担降至最低。

他说：“整体而言，我们做得不错，各部门都了解减少管制的重要，并只在必要时采取监管措施。但随着时间推移，规则难免越来越多，有时真的太多了。”

他以将工厂改装为宿舍的公司为例说，虽然后来发现出现延误是因为公司提交的资料不完整，不过就算一切到位，整个程序还是需要好几个月。“我们可以而且一定会缩短程序。”

黄总理也举例，过去要呈献无人机表演，主办方先要申请表演准证，还要为每架无人机注册并逐一贴上标签。以一场使用1000架无人机的表演来说，单是合规费用就超过2万5000元。如今，规定修改后，相关费用只需500元。

对于目前过于繁琐的监管规则，黄总理说，每个机构都有它们合理的顾虑，且每次发生工伤意外或集体食物中毒等事件时，监管机构都面临进一步收紧条例的压力。每项新条例看起来可能微不足道，但累积起来就不少了。

“这也是为什么，我们每隔几年就必须主动全面检讨规定和程序，并尽可能简化它们。”

但他也提醒，政府必须权衡利弊，放宽一些管制意味着得承担更大的风险，而人们须了解和支持这些改变。

业者对简化程序表示欢迎

本地无人机表演公司65创新科技（65Drones）创办人林惠颜，对政府简化注册过程表示欢迎。她指出，这样能大幅降低成本，让公司可以更优惠的价格提供服务。

新加坡鲜农总会首席执行官张国健受访时说，在新加坡开设农场，需要向10多个监管部门提出申请，让业者望而却步。

“尽管过去几年审批流程有了一些优化，但仍有更大的改善空间。例如，监管机构之间如果能合作互通，业者就无需多次提交申请，这样也能加快获批速度，让农场能更快建好，投入使用。”