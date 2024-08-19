组屋加速建 安新家三年能等到

住屋是另一个许多新加坡人担心的问题，特别是年轻情侣。

我们目前的问题源自冠病疫情干扰建筑行业。新住宅单位供应放缓，导致售价上涨。但我们已经采取一系列降温措施稳定市场，并忙于增加供应。

李智陞部长与国家发展部和建屋发展局团队在辛勤努力着。如你们所见，他们到施工现场，监督着一个又一个项目。

到了明年初，所有因冠病而延误的预购组屋项目将竣工，居民很快就可以领取钥匙了。

国家发展部早前承诺在2021年到2025年之间推出10万个新组屋单位。到今年12月，当局推出的新组屋将超过8万个；到了明年，他们将如约推出所有10万个单位。

组屋房价与收入比例 比全球多数大城市低很多

我们的努力已初见成效，房屋市场趋稳。我们不时会在媒体上读到有关转售组屋售价的报道。我知道这是购屋者的一大担忧。我们也密切关注售价，尤其是售价和收入的连动关系。我们把这个指标称为房价与收入比例（House Price-to-Income ratio）。

我给大家看一下，获得津贴后的四房式转售组屋售价中位数，对比新加坡家庭年收入中位数。

这是10年前的房价与收入比例。2014年，这个比例是4.8。也就是说，包含津贴的转售组屋售价是年收入的近五倍。这比例随后几年下降，就如你所看到的，到2019年落到4以下。但你知道后来发生了什么事。冠病疫情来袭，比例激增到5。

目前这一比例已经稍微改善，现在是4.8；这比疫情前的水平高，与10年前的大致相同。

客观地比较，我们目前的房价与收入比例，其实比伦敦、悉尼和香港等全球的多数大城市低了很多。

未来更多预购组屋等候时间将少于三年

但我们知道还有工作要做。我们也将继续努力，让组屋更负担得起。

最主要的是增加供应，这正是我们一直在做的，也会继续这么做。

首次申购预购组屋的买家已经看到了一些改进，他们更有可能拿到轮候号码，申购组屋的等候时间也缩短了。我们会继续改善。

目前多数项目的等候时间是约四年。我们的目标是提前建屋，缩短等候时间。长久下来，更多预购组屋项目的等候时间会少于三年。

我们也特别关注成熟组屋区的预购组屋。这些单位的售价通常较高，反映出这些优选地段的较高房产价值。

推出新组屋分类框架 确保新加坡人可购买组屋

我们也要确保新加坡人能购买这些地段的组屋，所以去年作出重大改变，推出新的标准（Standard）、优选（Plus）和黄金地段（Prime）的组屋分类。

新的分类框架对你意味着什么？

我们之前已解释，但这是重大改变，所以让我再次说明。

首先是地点：标准组屋遍布全岛，仍然是我国住房供应主体。优选组屋指的是坐落于各个地区位置较好地段的单位，可能靠近地铁站或市中心；黄金地段组屋指的是坐落于新加坡位置最优越地段的单位。

其次是津贴：标准组屋享有一般津贴，优选组屋有更多津贴，而黄金地段组屋的津贴最多。这将让多数新加坡人，买得起优选和黄金地段的组屋。

10月预购组屋销售 包括盛港、碧湾和加冷／黄埔

最后是一些限制：优选组屋将受更严格的限制，而黄金地段组屋有最严格的限制。当这些组屋日后转售时，额外津贴必须退还建屋局——这样对所有人都公平。

新框架下的首批预购组屋将在10月推出。

今晚，既然轮到我成为你的房屋经纪，让我给你们一些预览和介绍。

10月的预购组屋销售活动将包括盛港、碧湾（Bayshore）和加冷／黄埔等市镇的单位。

对一对年轻情侣来说，如果他们要购买新的Bayshore Vista项目的四房式预购组屋，情况看起来是这样的。这一区的转售组屋相当昂贵，这一点相信大家都知道；不过，归类为黄金地段的预购组屋，将会以较低的58万元出售。

额外安居津贴将增加 详情待公布

这对情侣的合计薪水为7000元，他们将获得2万5000元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant），可申请25年的建屋发展局房贷，同时可用公积金存款偿还大部分贷款，只须动用极少现金。有了这些做法，所以我们能让这个地区的房价，保持在年轻情侣负担得起的水平。

再举另一对收入较低、要申请三房式组屋的情侣为例。他们可以尝试申请盛港的单位，那里有一个叫Fernvale Sails的项目。这是标准组屋，售价约30万元。

这对情侣有4000元的薪金，也因为收入较低，他们可获较高5万5000元的津贴。他们同样可得25年的建屋局房贷，能够完全用公积金偿还，这意味着不必动用任何现金。

他们当然可尝试申请碧湾黄金地段的三房式组屋，但对他们来说，财务压力会更大。

所以我认为可以为较低收入的情侣做得更多，协助他们获得第一个住房。

目前，他们可获得高达8万元的额外安居津贴。我们会增加津贴，特别是给较低收入群体。李智陞部长很快将宣布更多详情。