高才教育计划将更新 各小学推行项目栽培能力较强学生

我们会继续研究还可以做出哪些调整。

教育部说过“每所学校都是好学校”。但不是每个人都相信。家长有时会请我帮忙为他们孩子报读某所学校提出上诉。我告诉他们：我会尽力，但即使你无法如愿，附近还是有其他好学校。我当年到海格男校、丹绒加东工艺中学上学，都是在我住家邻里的学校。我觉得，最终我发展得还行，但他们的回复是：你是例外。今时今日上对的学校非常重要！

新加坡人在选择学校方面，会有他们的偏好和考量，不太可能说服每个人。但我可以向你们保证，我们尽全力办好每所学校。新加坡的每名孩子都会获得好的教育，无论他们就读哪一所学校。

政府将为所有学校提升学习环境和基础设施。我们会更好地善用科技，重新设计图书馆、实验室和学习空间。我们会确保每所学校有良好的环境，让教师工作、让学生学习、交流且协作。

一些学校有较多来自弱势背景、或有更多学习辅助需求的学生。政府将为这些学校提供更多资源。这些学校将有更多资助，也有更多教师和职员来支援校方。我们将投入更多以帮助这些学生建立未来可借助的人脉和社会网络。

与此同时，也有一些能力较强的学生。他们可以前进得更快。我们也应该支持并协助他们发挥最大的潜能。我国在1984年开始高才教育计划（Gifted Education Programme，简称GEP）来栽培这些学生。

我们从中汲取实用的经验和学习点，间中也更新了些方式。例如：中学的高才教育计划在2004年改变形式，从一个统一项目，改由让学校自主推行不同项目，让更多能力较强的学生获益。这个方式的成效良好。

不过，小学方面，我们继续选出高才班的学生，把他们分配到九所小学。实行40年后，我想是时候更新高才教育计划。

每所小学实行各自项目 学生根据强项与兴趣学习

我们将停用小学现有的形式，以新方式来取代，在所有小学实行高才计划，支持能力较强的学生。我们会确保各校能辨别各自能力较强的学生，好让计划惠及更多学生。每所小学会实行各自的项目来让学生根据强项与兴趣学习，发挥潜能。

学生因此可继续在各自的小学上课，与他们已建立感情的朋友和教师相处。除了学校开办的项目，一些学生可从一些科目的深入学习中获益。他们可以到附近学校参与课后增益学习项目，与其他学生一起学习并交流。

我大略勾勒出我们将采取的行动。陈振声部长接下来将提供更多详情。

这是一个显著的改变，但这与我国的教育理念是一致的。每名孩子都不一样。他们入学时都有不同能力。我们照顾所有学生的学习需求，不仅是“早开窍”和能力强的学生, 也包括和我一样——在邻里长大，上人民行动党社区发展基金幼儿园和邻里学校的学生。不论起点，我们会帮助每个人学习、发展并成长，实现他们的最大潜力。