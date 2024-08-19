奥运选手卓越表现 激活本地体育文化

我刚谈了艺术，但这个月我们都在关注体育盛事，为参加奥运会的新加坡健儿喝彩。我为我们的健儿感到自豪，比如墨士廉。这是他的第一个奥运会，他顽强地与实力强劲的对手和难以捉摸的风向较劲。在国庆日当天，他给我们送上一份很棒的生日礼物，为新加坡夺得一枚奥运铜牌！

以17岁之龄，他是奥运帆船史上最年轻的奖牌获得者。凭借他的成熟、投入和技术，我相信他会有美好的未来。

但体育不单单只和奖牌有关，这也关乎人们的勇气和决心，竭尽所能、挑战极限。你能在我们的运动员身上看到永不言败的精神，比如珊蒂。她是我们有史以来跑得最快的女运动员。不幸的是，她在奥运会前受伤了。

但她泰然处之，正如她所说的：“这是我人生旅程的一部分，它会让我变得更强大。”对此我毫不怀疑。

我们的运动员努力拼搏，勇敢地与世界上最好的运动员竞争。就像羽毛球选手骆建佑和杨佳敏，他们在对阵高种子选手全力以赴。泳手颜欣慧，她缔造了两项全国纪录和个人最佳成绩。郑琇鸿首次参加奥运就在射击为新加坡取得有史以来最好的成绩，还有第一次参加奥运就进入皮艇决赛的陈洁娴。

克服巨大障碍 为残疾运动员感到骄傲

我们也为残疾运动员感到骄傲，他们克服巨大的障碍，在他们的项目脱颖而出。比如陈汉松，他打从出生手臂和肩膀的神经就受到损伤，但他拒绝让这一点来定义他或他的生活方式。

他说如果他想做某一件事，不仅仅是为了好玩，他想做得好！他的座右铭是“梦想让你活着”。

他和其他的残疾运动员会在本月晚些时候举行的残奥会追逐梦想，高举新加坡旗帜。

我也邀请一些运动员来到今晚的国庆群众大会，我请他们站起来，这样我们可以向他们表达我们的感谢。新加坡队做得好！致我们的残奥健儿，祝福你们一切顺利！

我很高兴更多年轻有才华的新加坡人认真对待体育，也在高水平上有卓越表现。心态正在变化中，过去，对于孩子追求体育为事业，家长们总是保持疑虑，但现在我们看到很多成功的例子。越来越多运动员在政府的支持下认真对待体育，全职训练。

我们也会加强新加坡的体育文化。通过“总统挑战”（President’s Challenge），我们会进一步调动社区与政府合作以培育体育人才，包括来自弱势群体的人才。

我们将共同支持所有新加坡人实现他们的体育梦想。