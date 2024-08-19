总理英语演讲：审慎勇敢兼备 带领国人追逐新梦想

各位朋友和同胞，让我先对前辈表达最深的感激。

新加坡过去60年得以取得重大成就，是因为历任总理和政府，以及一代又一代的新加坡人打下了良好基础。

荣誉国务资政吴作栋和国务资政李显龙今晚也在现场，让我们感谢他们这些年的服务。

从幼儿园开始 见证吴资政贡献

我认识他们已有很长一段时间。我刚加入公共部门时，荣誉国务资政吴作栋是我国总理。同样重要的是，他是我所居住的马林百列区的议员。在我的成长过程中，他改善了市镇，让我获益不浅。

这是总理兼财政部长黄循财（右一）和家人与荣誉国务资政吴作栋（左三）在1989年的合照。时任总理的吴作栋颁发教育奖给16岁的黄循财。（总理公署YouTube视频截图）

马林百列当时是个新市镇，最靠近的幼儿园相当远。我上了几天的幼儿园，很难适应，不停地哭。我的父母束手无策，最终允许我待在家里，而我错失了幼儿园第一年的大部分教育。

幸运的是，差不多在同一时期，吴先生在马林百列设立了人民行动党幼儿园，位置便利、靠近我家。我有个好老师，所以感到自在，适应得很好。

后来在我少年时，吴先生颁发教育奖给我。照片左边是16岁的我，我和家人、吴先生和吴夫人一起，你可从照片上看到，那是在1989年，我们推出全国教育储蓄奖之前。所以，这是马林百列一项特殊的倡议。

我在财政部任职时，国务资政李显龙当时是财政部长。作为年轻的公务员，我协助他制定了几个财政预算案。

后来，他成为了总理，在物色首席私人秘书（简称PPS），我获提名参加面试。我没想到会得到这份工作，但他给了我和他一起工作的机会。

我尽最大努力，也从他身上学到了很多。如照片上可见，我还学了他几招功夫。我从他身上第一手认识到全心为国家奉献意味着什么。我认定我只会当三年首席秘书，而他担任总理的时间会更长。

他必须跑一场马拉松，我可以做的是全力冲刺，不遗余力地支持他，那是我努力做的事。

黄总理：从政是我最不会想到的事

当时，从政是我最不会想到的事。坦白说，我的家人和朋友圈里没有人料到我会选择这条路。但李先生在2011年邀我参政时，我看到他组织一个年轻团队时所面对的挑战。

2008年，时任总理李显龙（左）为国庆群众大会演讲做准备，他的时任首席私人秘书黄循财（右）从旁协助。（数码发展及新闻部提供）

我长期投身公共服务部门，深知若缺乏有效的政治领导人，我们的机制便不能有效运作。

因此，我决定挺身而出，服务大家。过去13年，我有机会在不同部门工作，向资深内阁同僚学习。

如今，领导棒子交到我手上，我身负更大的责任，但我没有改变。我虽然是总理，但我也是你们的同胞和朋友，跟你们有相同的经历和担忧。

我会为你们服务，为国服务，并保证会全力以赴。

我国在充满未知中 书写下一篇章

我们在充满未知中书写下一篇章，我们无法控制的强大势力正在改变大环境。

地缘政治方面，中美日益加剧的竞争是我们最大的担忧。每个人都在密切关注即将举行的美国总统选举。但无论哪位候选人当选，美国对中国的态度很明显地变得更强硬。同时，中国确信，美国正在设法遏制中国，压制它的崛起。

中美的相互猜疑和互不信任势必持续，这不仅影响双方关系，也影响国际贸易、安全和合作。作为一个完全依赖贸易和稳定国际环境的小国，新加坡肯定会受影响。

我们也须应对科技飞速发展带来的干扰。过去30年，我们经历了互联网的影响。人工智能相信会对我们的生活造成更大影响，改变我们学习和工作的方式，也改变我们合作和互动的方式。

气候变化也正笼罩全世界，构成生存威胁。我们必须尽本分减少碳足迹，这本身就须要从生活习惯和经商方式做出巨大调整。我们也必须为最坏的情况做准备，保障自己免受全球暖化和海平面上升的影响。

要让小红点繁荣发展 政府须审慎又勇敢

在全球大环境的深刻变迁中，新加坡这个小红点该如何生存并延续？

李光耀先生曾说，新加坡需要一个既审慎又勇敢的政府。这正是我和我的团队将采用的方法。

我们将保持审慎，以尊崇和敬重我们的传统，并捍卫那些让我们获益，并且将持续关键的基本原则。

但我们必须也将保持勇敢，不让过去的一切限制我们塑造未来的能力。我们将寻找新颖而更好的解决方案，并为我国选择最佳的前进道路。

这就是我和我的团队启动“新加坡携手前进（Forward Singapore）”运动的原因。

我们目睹了发生在其他国家当广大中产阶级跟不上时代步伐的状况，社会秩序不稳，开始分崩离析。别假设这不会发生在新加坡，除非我们采取果断行动来防患未然，类似情况可以也必会发生。

因此我们必须更新社会契约，让每个新加坡人感到有希望；让所有公民，即便是我们当中最弱势的群体，也知道他们在生活中有公平的机会，只要努力耕耘必有收获。

这就是“新加坡携手前进”运动的核心精神。它要让我们的社会维持强健和团结，与所有人分享进步的成果，而不只限于少数人；要提升全体国人，而不只是一些人。

年轻人想为实现目标而奋斗 也期待追求自己选择的道路

政府近年来推出多项措施，鼓励国人生儿育女。在职父亲的政府承担薪资陪产假今年起已从两周增至四周，原本让雇主自行决定是否批准的额外两周陪产假，明年将改成强制措施。（陈渊庄摄）

“新加坡携手前进”运动关乎我们的共同价值观，以及我们对未来的希望和梦想。

我们听到了许多新加坡人特别是年轻人的心声，他们想要为实现自己的目标而努力奋斗，但他们也不想受困于无止境的激烈竞争，或陷入基于狭隘成功定义的不停比较的循环中。

他们期待一个更包容的社会，提供探索和实验的空间，有机会追求自己选择的道路，包括比较不那么传统，甚至偏离常轨的道路。

他们盼望一个更关爱和优雅的社会，让新加坡人获得更多的支持来克服生活中的挫折，让每一个人都能尽一分力来帮助彼此成功。

我怀有同样的愿望。

我相信新加坡已经来到一个阶段，无论我们年轻与否，都渴望一个崭新的新加坡梦。

黄总理：为实现崭新的新加坡梦 政策和全民思维都须重大调整

那是一个这样的新加坡：在其中，我们对同胞的处境感同身受，并互相扶持。我们按照自己的方式繁荣发展，更少受既定框架和规定所限制，更有开放精神且敢于冒险。

实现这样的新理想，我们需要进行一次重大的再启动（major reset），当然包括再启动我们的政策；同样重要的是，我们的心态也必须进行重大的再启动。

今晚，我将分享我们在政策再启动所做的努力，以及未来几个月内大家可以期待的更多进展。我们的议程有许多项目，我无法在一次演说中涵盖所有内容，因此我将聚焦在几个关键领域：包括经济、家庭、住房和教育。

我们所着眼的转型将在未来几年内展开。为了实现我们共同的目标，我需要你的帮忙。因为要落实持久的改革，需要我们所有人的思维进行转变。

只要同心同行，我们必能为新加坡和所有同胞开创全新的征程。