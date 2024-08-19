华文成绩优异生 升中学都有机会选修高级华文

政府将调整教育政策，让华文成绩优异的学生在升上中学后都有机会选修高级华文，不会因为整体成绩不达标而无法在华文学习方面更加精进。

总理兼财政部长黄循财星期天（8月18日）在宏茂桥的工艺教育学院总部发表任内首个国庆群众大会演说。他以华语演讲时，宣布上述教育政策调整。

这项调整也将涵盖高级马来文和高级淡米尔文课程，让有能力修读高级母语课程的学生都能受益。教育部之后将宣布详情。

黄总理以高华课程为例指出，学生升上中学后若想修读高华，小学六年级的会考总成绩就必须先达到一定水平。他认为一些学生的华文成绩优异，纵使整体成绩无法达到教育部定下的标准，也应该有机会修读高华，让他们发挥所长。

“所以我们会在政策上做一些调整。我们会让这些华文好的学生在升上中一的时候，也能选修高华。”

政府调整母语政策的目的在于培养更多精通华文华语的人才。“也就是说我们不但有‘精英’，我们还有‘精华’。”

黄总理指出，新加坡长久以来兼具双语和双文化优势，能吸收东方与西方的智慧，并且同东西方国家都打交道，因此才能够保持独特的竞争优势。

在重申双语政策的重要性，并承诺政府会继续支持国人提升双语能力的同时，他也呼吁年轻家长多使用华文华语和孩子们交流，让新加坡的双语优势得以持续下去。

黄总理在演讲时分享了自己多年来学习华文的经验，来鼓励民众学习华文华语。据他忆述，由于家庭环境使然，他自小在家中没有讲华语，而是求学后才开始学华文。

他坦言是靠死记硬背，华文在剑桥O水准会考中考获A1的佳绩，让他大感意外。虽然这种学习方式未必是最理想的，但为他的华文打下了一定基础，而这基础在他日后从政时发挥了作用，让他能以华语来同民众沟通。

在黄总理看来，不少人也有类似经历。他在中国访问时，遇到不少从传统英校毕业的年轻人，他们原本也很少讲华语，同样是因为在校时建立起双语基础，使得他们在中国工作时能说一口流利的华语。

政府将持续同各族群合作 传承传统文化

除了调整母语政策，政府也将持续同各族群合作，传承我们的传统文化。黄总理强调，新加坡本质上是一个亚洲社会，因此会要保留亚洲人的精神面貌和传统价值观。

政府会继续支持华族文化中心、民间团体、宗乡会馆和商会、华文媒体等，积极推广本地的华族文化。“我和我的团队会继续支持华社，关注华社的发展。我们会一直在您的左右。”

黄总理以本地的海南咖喱饭来比喻新加坡丰富多元的文化，并说只有在新加坡这么一个多元和包容的社会里，才能找到这道融合各族饮食特色的美食。

他认为我国的各个族群就像海南咖喱饭的不同组成部分，在各自精彩之余，也保持团结一致并相互包容，成就了今天的新加坡。

“只要我们保持这样的精神，将来无论面对什么困难和挑战，我们一定能够一起渡过难关、携手前进，创造一个更有活力、一个更美好的新加坡。”