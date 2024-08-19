优化监管程序 省时省钱省力

今晚，我会多谈两个课题：即我们的监管环境和我们的人民。

首先，我们要确保监管环境亲商，同时把监管压力降到最低。

整体而言，我们做得不错。我们的政府机构了解尽量减少条例的重要性，并在必要时才实施规则。可是随着时间推移，规则日益增加，有时候甚至过多。

今年较早时候，我收到一家有意把工厂改装成员工宿舍的公司提交的反馈。公司在去年4月展开申请程序。它必须向七个不同机构提出申请，一个接一个，并终于在九个月后获得批准。

我决定对这件事询问更多详情。原来部分批准过程被拖延，是因为公司提交的资料不齐全。不过，即使公司完全按照要求提出申请，过程仍需好几个月。我认为这太久了，我们可以、也会缩短过程。

简化程序 省时省力

让我再举一个例子。

之前，若要进行无人机表演，首先，你须要获得表演准证。第二，每一台无人机都必须注册。第三，每台注册过的无人机必须贴上标签。

一些无人机表演可能使用超过1000台无人机。这意味着要贴上超过1000张标签。要无人机注册是有很好理由的，这是为了保障飞行安全和安保。可是若无人机只用于一个特定用途，比如一场表演，而且在预先获批准的地点范围内飞行，相关风险较易控制。

我们于是在接到反馈后简化了程序。现在，每场表演无论是使用多少无人机，只须要一张准证，而且无需贴上标签。

你还能省钱。之前，一场使用1000台无人机的表演会涉及超过2万5000元的合规成本，现在只需要500元，能省下很多钱。

平心而论，我们的监管机构只是想做好他们的工作。每个机构都有合理的关注点必须应对。

何况，每次有事故发生，不论是有人在工作场所受伤，还是发生集体食物中毒事件，监管机构都面对进一步收紧条例的压力。每个新条例也许看起来很小，但这些小改变会积少成多，所以每隔几年，我们会主动对规则和程序进行深入检讨，并尽可能地修整。

我们的卓越公共服务能办得到，但有时在权衡利弊时必须做出艰难决定。放宽一些规则意味着要承担更多风险，而新加坡人必须理解并支持这些改变。

所以我请副总理颜金勇负责。他已邀请数位部长加入，他们已在努力展开工作。我肯定情况会获得改善，我也希望这对企业有一些帮助，尤其是我们的中小企业。