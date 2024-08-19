【速读包】七大重点看黄总理首个国庆群众大会演说

今年5月出任我国总理的黄循财，星期天（8月18日）以马来语、华语和英语，发表任内首个国庆群众大会演说。

这场长达1小时50分钟的演讲，以“再启动，实现新梦想”为主基调。英语演讲一开始，黄总理先是感谢历任总理和历届政府，以及几代新加坡人所奠定的坚实基础，让新加坡取得今日成就。

接下来的日子里，他将延续新加坡携手前进运动的脉络，与第四代领导班子一起，打造互助互爱的新加坡，让新加坡人秉持更开放冒险的精神，脱离既定路线，以自己的方式茁壮成长。

黄总理说，这项转变需要好几年，更需要所有人心态上的转变。新加坡人接下来可以期待在家庭、住房、教育和经济等方面的政策改变。《联合早报》整理七大重点，带你一览黄总理的演讲内容。

① 在职父母明后年有更多带薪假 照顾新生儿

照顾孩子不只是母亲的职责，父亲也应扮演自己的角色。为支持在职父母一起照顾新生儿，政府明后年推出共用产假，雇主也必须为父亲提供四周有薪陪产假。（白艳琳摄）

为给予父母更多时间照顾新生儿，政府将分两个阶段推出额外10周的父母共用产假。到了2026年4月，父母可享有多达七个半月的育婴假，包括母亲原本为期16周的产假，以及父亲四周的陪产假。

明年4月1日或之后出生的新生儿，父母可共用六个星期的产假。后年4月1日起，共用产假会增至10周。父母可根据家庭需求，灵活分配两人之间的共用产假。

目前，母亲可从16周的带薪产假中，转让最多四周给丈夫。共用产假措施生效后，母亲就不必再转让产假。

从明年4月起，父亲有薪陪产假也将增至四周，鼓励爸爸承担更多育儿责任。目前，父亲虽可享有四周的陪产假，但其中两周是非强制的，取决于雇主是否批准。

② 单身人士申购预购组屋 靠近父母可优先

预购组屋的等候时间，未来可缩短至少于三年。（白艳琳摄）

明年中起，单身子女想要住得靠近父母，在申购预购组屋时可获得优先权，方便照顾父母。国家发展部之后会提供更多细节。

目前，只有已婚子女在申购预购组屋单位时，与父母同住或住得靠近可获得优先权。

黄总理说，单身人士买预购组屋，仅限于二房式灵活单位，且必须至少35岁。他说：“我们很难在短期内做出任何重大改变，因为我们还在增加新单位的供应，以跟上需求。”但他已让国家发展部探讨还可为单身人士做些什么。

另外，多数预购组屋目前的等候时间在四年左右。黄总理说，政府计划提前兴建组屋，将多数预购组屋的等候时间缩短到少于三年。

③ 不只培养“精英” 还要栽培“精华”

黄总理在国庆群众大会上承诺，政府会继续支持国人提升双语能力，鼓励他们从小使用华文华语。（叶振忠摄）

政府将调整教育政策，让华文成绩优异的学生升上中学后，都有机会选修高级华文，不会因为小六会考总成绩不达标，就无法精进华文。

黄总理说：“我们希望培养更多‘精通华文的人才’ ，也就是说我们不但有‘精英’，我们还有‘精华’。”

这项调整也将涵盖高级马来文和高级淡米尔文课程。

实行40年的高才教育计划（Gifted Education Programme）也将更新，让所有小学都能辨别能力较强的学生，并推行各自项目，拓展这些学生的强项与兴趣，而不是将参与计划的学生分配到九所指定小学上课。

部分学生也能到附近学校参与课后增益学习项目，与其他学生一起学习和交流。

④ 为失业者提供财务援助 协助重返职场

政府这些年来推出许多政策，鼓励人们提升技能，包括今年5月实行技能创前程进阶计划，为年满40岁的公民提供额外4000元的培训补助。（白艳琳摄）

为协助因公司裁员或倒闭等原因失业的人，政府将推出技能创前程求职援助计划（SkillsFuture Jobseeker Support），为中低收入者提供短期财务援助，在六个月内可申请高达6000元援助。

黄总理说，政府会协助非自愿失业者挺过难关，但他们也须作出努力，接受培训、就业辅导和职业配对，以便找到更好的工作。

针对40岁及以上新加坡公民推出的技能创前程进阶计划，明年起也将为进修全日制课程的学员，提供每月最多3000元的培训补贴，长达24个月。这个补贴将相当于进修者过去12个月平均收入的50％。

半工半读接受培训者也能得到一部分津贴，帮助他们支付学费和书本费等培训费用。

⑤ 简化监管繁文缛节 减轻经商负担

各项监管条例都有背后的原因，相加起来却可能过于繁琐，加重企业的负担。

副总理兼贸工部长颜金勇已开始领导跨部门亲商条例检讨委员会，探讨如何简化跨部门监管程序，为企业节省成本和时间，尤其是中小企业。

黄总理说，政府每隔几年主动全面检讨规定和程序，尽可能简化它们。不过，放宽一些条例意味着要接受更多风险，新加坡人必须理解和支持这些改变。

⑥ 迁体校和建新体育馆 在加冷打造新加坡队新家

政府将通过“活力加冷总蓝图”建造新设施，在加冷打造新加坡体育团队的新家。（新加坡体育理事会提供构想图）

政府制定“活力加冷总蓝图”（Kallang Alive Masterplan），释放新加坡体育城的所有潜力，使加冷地区更有活力。

其中，政府会建造可容纳1万8000人的新室内体育馆，以主办更多顶级活动。同时，也会聚集分布全岛各地的主要国家训练中心，以及为体育健儿提供新的运动科学和运动医学设施。

新加坡体校也会从兀兰搬迁至加冷，让学生运动员在读书之余，与更资深的运动员一起训练。黄总理说，加冷将成为新加坡团队（Team Singapore）的新家。

⑦ 继续照顾国人生活 确保老有所依

政府今年1月和6月发放两轮社区理事会邻里购物券，为国人纾解生活费压力。（陈渊庄摄）

生活费上涨是绝大多数人都关心的课题，但黄总理在演讲中并未着墨太多。

黄总理以华语说，每个国家都面对通货膨胀的压力，民众的生活开销也增加了，但这当中“有很多复杂的原因”，包括我国政府无法控制的外在因素，如战争、全球供应链受冲击等。

尽管如此，黄总理说，政府还是能通过一些措施来帮助国人应付生活费的上涨。例如，政府最近发放了新一轮的邻里购物券，也提供了杂费和水电费回扣等补助。

“接下来，我们还会继续这么做，并在必要的时候提供更多帮助，为大家减轻一些负担。”

他承诺，他与第四代领导团队会继续照顾国人的生活需求，确保大家老有所依，安享晚年。

演讲110分钟 哪些关键词用得最多？

黄总理在首次群众大会演讲中，最常说到哪些关键词？《联合早报》为黄总理的演讲生成“文字云”，统计高频词汇。

他在英语演讲中，详述对我国未来的期望，“新加坡”（Singapore）一词出现至少51次，是最常出现的词汇。紧接着是分别出现42次和36次的“学生”（student）和“学校”（school），凸显他对教育的重视。

“组屋单位”（flat）和“新加坡人”（Singaporean）也出现超过30次。

黄总理在华语演讲中，重申政府对培养双语能力的承诺。除了“政府”（13次）和“新加坡”（九次）以外，最常提到的就是“华语”“文化”和“华文”，各说了九至11次。

马来语演讲最常出现的则是“马来”（melayu，19次），以及分别说了10次和七次的“回教”（Islam）和“领导人”（pemimpin）。