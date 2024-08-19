援助计划助重返职场 失业者六个月内可申请6000元援助

为协助因公司裁员或倒闭而受影响的非自愿失业者重返职场，政府将推出技能创前程求职援助计划，为中低收入者提供短期财务援助，在六个月内可申请多达6000元援助。

黄循财总理星期天（8月18日）在国庆群众大会上说，技能创前程求职援助计划（SkillsFuture Jobseeker Support scheme），旨在协助遇到就业挫折者重新站起来，在职场上越战越强。

非自愿失业者包括被裁或公司倒闭而失业的人。不过，要领取短期财务援助须满足一些条件，包括接受培训提升技能、接受就业辅导和职业配对，以便找到更好的工作。

黄总理说，一些国家通过失业保险计划协助失业者，但有例子显示，有失业者获得慷慨的失业补助后， 宁愿继续失业，也不愿重返劳动市场。

“这就是为什么政府一直对这类计划，持谨慎态度。”

黄总理说，政府已与提倡协助非自愿失业者的全国职工总会和职工运动商讨细节，并决定是时候推出技能创前程求职援助计划。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，将在近期公布更多新计划细节。

职总秘书长黄志明星期天晚上在脸书贴文，感谢黄总理和政府回应工运的诉求。他指职总在与雇员和工会领袖接触后，一直倡导为非自愿失业者提供短期财务援助。

联合领导职总及新加坡全国雇主联合会专业人士、经理和执行人员（PME）专责小组的职总助理秘书长郑德源告诉记者，他非常高兴看到总理宣布新计划。

“这将是一个好的开始，帮助、支持和提升被裁和非自愿失业者，度过求职的路程。”

新宣布也意味着职总及雇联PME专责小组在2021年10月所提出的九个建议，包括促进职场公平、帮助白领提升技能和争取擢升机会等，政府已全部回应和付诸行动。

接受培训者可获多达7万2000元津贴

此外，全职接受培训的40岁及以上新加坡人，可获得24个月、总额达7万2000元的培训津贴；半工半读接受培训者也能得到一部分津贴，帮助他们支付学费和书本费等培训费用。

黄总理说，政府已在今年5月为40岁及以上新加坡人的技能创前程户头填补4000元的培训补助，全职上课者也可以获得每月多达3000元的津贴，每一名新加坡人一生中最多可以领取24个月的津贴，总额达到每人7万2000元。

在今年财政预算案宣布后，一些人提出反馈，希望半工半读者也能获得培训津贴。黄总理在演说中回应这些反馈。

黄总理指出，选择兼职参加培训的人，当然会继续领取薪水，但要兼顾工作和下班后的培训并不容易，而且培训也有相关费用，比如学费和书本费。

他说：“因此我们会让一些半工半读参加培训的人，也获得一部分培训津贴。教育部正在敲定这方面的政策，并会在准备好之后公布更多详情。”

黄总理向想要接受培训者承诺，政府会为大家提供支持与帮助，“任何人想要提升技能，在他们生命的任何一个阶段，无论多年长，都有机会这么做”。

雇联执行理事长沈锦源答复《联合早报》询问时说，雇联相信培训津贴计划将有助那些选择兼职参加培训的雇员。

“将培训与工作结合起来是有好处的，个人在运用所学知识和技能，并获得实际行业经验的同时，也可赚取额外收入。”