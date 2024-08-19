单身人士申购预购组屋 住靠近父母可享优先权

单身子女想要住得靠近父母，从明年中起申购预购组屋时可获得优先权。此外，较低收入者也将获得更多津贴，协助他们购买第一个住屋。

黄循财总理星期天（8月18日）在国庆群众大会上，就不同群体可获得的住屋援助做出宣布。

目前单身人士买预购组屋仅限于二房式灵活单位，且年龄须超过35岁。黄总理说，尽管政府很难在短期内作出任何重大改变，但他认为，想要住得靠近父母的单身子女应该和已婚子女一样，在申购预购组屋单位时能够获得优先权，方便彼此照顾。这项改变将在明年中生效，国家发展部稍后会提供更多细节。

将为较低收入购屋者提供更多津贴

除了照顾要住靠近父母的单身者，政府也将为较低收入的购屋者提供更多津贴，帮助他们购买第一个住屋。这类买家目前可获得高达8万元的额外安居津贴等一系列购屋津贴。

我国从10月起将实施新的标准、优选和黄金地段组屋分类框架，推出的首批项目分布在盛港、碧湾（Bayshore）和加冷黄埔等市镇。

黄总理举例说，购屋者可根据自己的收入，申购不同价位的组屋，并获得相应的津贴和房贷，通过公积金支付，无须掏出大笔现金。

他向所有年轻新加坡人保证，他们一旦开始工作并希望安家，政府会确保所有地区都有符合预算的组屋单位。

明年初 所有因冠病延误预购组屋项目将竣工

黄总理说，冠病疫情扰乱建筑行业，新住宅单位的供应放缓，导致售价上涨。但政府实施一系列市场降温措施，同时增加供应，到了明年年初，所有因冠病而延误的预购组屋项目将竣工。

他也说，国家发展部从2021年到今年12月，将推出超过8万个组屋单位，明年如期推出共10万个单位。“首次申购预购组屋的买家已经看到了一些改进，他们更有机会拿到号码，申购单位的等候时间也缩短了。”

目前多数项目的等候时间是约四年，黄总理说当局将提前建屋，把多数预购组屋项目的等候时间缩短至三年以内。

此外，政府也在探讨为年长者推出符合需求的住屋选项，包括社区关爱组屋，以及改善现有单位的装置。“我们会照顾年长者，确保所有人能有尊严、保障和安稳地养老。”

转售组屋方面，黄总理说当局密切关注房价与收入比例（House Price-to-Income ratio，简称HPI）。以包含津贴的四房式转售组屋售价中位数为例，2014年的HPI为4.8，是家庭年收入的近五倍。尽管HPI随后逐年下降，但疫情导致这一指数激增至超过5，如今才刚恢复至2014年的水平。

黄总理说，政府将继续努力，确保组屋是人们可负担得起的。