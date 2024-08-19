更多学府设应用型课程 鼓励国人提升专业技能

有些学生在职业和技术技能方面更有天赋，能够在实践和操作的环境中更好地发挥他们的能力。

这正是工艺教育学院和理工学院的领域。它们协助学生掌握行业相关技能，表现十分出色。尤其是我们要支持工教院毕业生在职涯中不断提升，赚取更高的薪酬。

他们当中许多人还可受益于修读专业的文凭课程。这就是为什么我们推出工艺教育学院升学奖。它可支持情况像莫哈末·伊尔凡的人。他2016年毕业于土木与结构工程设计高级国家工教局证书课程。他后来对信息技术产生了兴趣，想要更进一步。因此，他最近报读了工教院的数据中心基础设施与运营工读专业文凭课程。升学奖为他的中学后延续教育户头填补5000元，等他完成专业文凭课程后，他的公积金户头将得到1万元的填补。

我希望更多工教院毕业生能像伊尔凡一样持续提升技能，好好利用工艺教育学院升学奖。我们会全力支持你们！

有些学生获取专业文凭后（无论是工教院或是理工学院），可以继续深造。不过，他们需要一种截然不同的学习模式，以发挥他们的强项。这就是为什么10多年前，当我在教育部工作时，我协助开辟了一条不同的学位路径。我们称之为“应用型学位”——更贴合业界、更多实践学习以及更多的工读课程。

两所自主大学现在开办这类应用型大学学位课程，即新加坡理工大学或SIT，以及新加坡社科大学或SUSS。

SIT今年较迟时候将搬迁到榜鹅的新校区，就在新的榜鹅数码园区内，所以将有更多与业界合作的机会。

SUSS也会有新校区，它将为新加坡人在学前教育和社会工作等急需领域，创造更多修读学位上的机会。

过去，我们或许更看重用脑的技能——智能、分析能力和学术知识。现在，我们也重视其他技能——手的技能，包括手工艺和技术专长；还有心的技能，这在许多需要同理心和人际沟通的关键领域都是必需的。

艺术和体育也是我们不能忽略的领域。这就是为什么我们设立新加坡艺术学院或SOTA。如果我有机会重来，我肯定会选读这样的学校！

我们新加坡还有两所艺术学院——拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院，主要提供专业文凭课程。以前，想要修读更高级艺术课程的学生必须到海外去。但最近，拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院合办了新加坡艺术大学。

投入资源支持国人 全力培养不同能力

这是所私人大学，独立提供大学文凭，但它得到政府的支持。我们将支持它发展新设施的计划。我们会为它的筹款努力提供配对资助。我们还将为新大学的新加坡学生提供津贴，和我们自主大学的学生获得的一致。

因此，当我们谈到提供多元途径时，我们是认真的——我们投入资源支持这些目标，同时全力培养每一名新加坡人的不同能力。

我们的教育体系从来都不是一成不变，而是持续在演变。我们多年来进行了改革，并将继续大胆改革，进一步完善。我们将坚持高水准，也将拥抱多元和灵活性。学生不会被迫进入限制他们潜力的预设模式，因为每个人都是不同的，有不同的道路，按自己的节奏学习，充分发挥能力和天赋。

这些改革已经在发生。刘国春给我尤其大的启发。他毕业于烘焙国家工教局证书课程，加入Marche餐厅后担任组长。刘国春在工艺教育学院学到的知识派上了用场，他带领的团队开发了一种可丽饼的烹饪工艺，最终不只在新加坡而是被世界各地的Marche餐厅采纳。由于表现特出，他不到三年就获晋升为助理总经理，是当时亚洲升上这一职务最年轻的人。公司看到了他的潜能，派他到瑞士进修，他后来成为了加拿大的运营总监。他现在回到新加坡，在Marche母公司担任餐饮服务与运营副总裁。做得棒，刘国春！

我希望新加坡能出现更多像刘国春这样的成功故事。一个不再因人们的背景或就读学校而给他们贴标签或定型的地方；一个每个人都能奋斗发挥专长，为自己所做之事感到自豪，因努力和工作得到认可的地方。我们一起努力，让这成为可能！

对于年轻一辈，我鼓励你们充分利用眼前机会。不管你们的人生起点如何，都会有机会在自己选择的领域上走得更远。你们追逐彩虹的过程中，我们会在你们的身边支持，为你们喝彩！