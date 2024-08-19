新加坡再启动 谨慎果敢塑造未来

新加坡将秉持谨慎态度，传承与尊重我们的历史，同时我们必须也必定会果敢行事，寻找新鲜与更好的方案，为我国选择最好的前进道路。

黄循财总理星期天（8月18日）在上任后的首场国庆群众大会演说中，强调要实现我国新的愿景，政府的政策和国人的态度都必须进行“再启动”。

他在约两小时的演说中，以再启动实现新梦想为主题，为新加坡下阶段的发展定调。

今年的演说地点一如往年，在宏茂桥的工艺教育学院总部举行。穿着红色上衣的黄总理也按照惯例，依序以马来语、华语和英语演讲。

新加坡即将迈入建国60周年，黄总理举中美加剧的地缘政治竞争、颠覆性科技，以及气候变化为例指出，许多无法控制的强大因素正在改变我们的环境。

他引述建国总理李光耀的话说，新加坡需要一个谨慎和果敢的政府，“这是我和我的团队将采取的态度”。

黄总理表明：“我们将秉持谨慎态度，传承与尊重历史，坚守那些行之有效，并且仍适用的根本原则。”

但他同时强调，“我们必须和必定会果敢行事，不会让过去限制我们塑造未来的能力。我们会寻找新鲜和更好的方案，为我国选择最好的前进道路。”

黄循财是本地首位在国家独立后出生的总理。他指出，我国已发展到一个年轻，但又不太年轻的阶段。

他说，在这个新阶段中，不论年轻还是已不那么年轻的新加坡人，都希望拥有一个更新的新加坡梦，“一个我们能用自己的方式、以更不受限和不被定义、更具冒险精神和开放的方式，蓬勃发展的新加坡”。

要实现新愿景 国人态度也得作出调整

黄总理强调：“要实现我们新的愿景，需要重大的再启动——肯定地，政策需要重大的再启动，但同样重要的是，我们的态度也得作出调整。”

黄总理在今年5月15日的就职演说中，承诺支持所有新加坡人，不论起点、年龄和能力，都能自我提升，过上充实的生活。

也是财政部长的他从经济、家庭、住房和教育四方面，阐述政府协助国人实现梦想的具体计划。

政府将在提升国人技能和维持就业竞争力方面投入更多，包括推出全新的技能创前程求职援助计划，为非自愿失业者提供经济援助。

黄总理宣布上述措施时强调，失业者也得尽一分力，通过培训、就业指导等方式提升就业机会。“这是我们更新社会契约的精髓所在。我们会支持你，但你也得为自己的行动负责任，为自我提升付出努力。”

黄总理提醒，不是所有改变都围绕政策，一些变化得从国人的态度和观念做起。

在扶持家庭方面，由政府承担的在职父亲法定薪资陪产假明年4月将从两周增至四周。父母共用产假计划也将更新，明年开始分两个阶段让在职父母共享的有薪产假逐步增至10周。

黄总理强调：“一些人仍相信父亲必须是唯一的经济支柱，母亲是主要的照料者。这必须改变。”

在教育方面，政府也将更新目前在九所小学实行的高才教育计划，让各小学推行项目栽培能力较强学生。

黄总理说：“这是个重大变化，但和我们教育的理念一致……不管任何起跑点，我们会协助所有人学习、发展和成长，实现每一个人最大的潜能。”

从明年中起，单身子女购买父母组屋附近的单位时，也可获得优先权。

黄总理解释：“不论是学前教育、育儿假，或是住房，我们会竭尽所能强化新加坡的家庭。当家庭强韧，国家才会强韧，我们的未来也有保障。”

重申对各社群的支持

黄总理在马来语和华语演说中，重申对各社群的支持。他承诺，“政府会继续跟各个族群一起努力，做好我们传统文化的传承”。

他宣布将调整高级母语政策，让母语水平好的学生，能在中一选修高级母语，不会因为整体成绩不达标而受限。

黄总理以英语总结时，勾勒对新加坡的愿景。他说：“我们可以成为一个所有公民都受尊重、所有声音都被听见、所有梦想都获培育的社会。我们可以成为所有人都可绽放、蓬勃发展的国家，成就大家成为最好的自己。”

他呼吁新加坡人在这趟旅程中给予他和团队支持，“我们还有很多事要做，前方还有满满的议程。让我们携手齐心，一起开拓前进的新道路”。