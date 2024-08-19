新加坡体校将告别兀兰迁至加冷 让学生运动员集中学习训练

为了让学生运动员有更好的训练环境和设施，位于兀兰的新加坡体育学校将搬迁至集合各种体育设施的加冷。

黄循财总理星期天（8月18日）在国庆群众大会演讲中说，政府接管新加坡体育城后，为释放它的全部潜力，使加冷地区更加活跃，制定了一个“活力加冷总蓝图”（Kallang Alive Masterplan），而体校的搬迁是这个计划的一部分。

黄总理说：“如此一来，我们的学生运动员可以边读书边和更资深的运动员一起训练，这里将成为新加坡队的新家！”

位于兀兰冠军大道（Champions Way）的新加坡体校成立于2004年，是本地唯一以体育为重点的教育机构。在这20年里，他们培育出许多奥运选手，还有16名世界冠军和23名亚洲冠军，其中包括羽将骆建佑、田径运动员珊蒂、击剑选手阿米塔、武术好手林思韦和泳将陶李等人。

新加坡体校的加冷新家构想图。（新加坡体育理事会提供）

新室内体育馆 可容纳1万8000人

黄总理也提到，总蓝图的另一部分是建设新的室内体育馆。他说：“新加坡室内体育馆已经35年了，不再能够满足体育和娱乐活动的需求。新的室内体育馆将可容纳1万8000人，比现有的更大，我们可以主办更多顶级活动，让我们的运动员可以在主场比赛，也让更多新加坡人有机会为他们喝彩。”

目前在体育城的场馆有国家体育场、新加坡室内体育馆（Indoor stadium）、华侨银行室内体育馆（OCBC arena）、游泳中心，以及今年开幕的加冷足球中心和加冷网球中心。

新加坡室内体育馆是每年新加坡羽毛球公开赛的举办场地，2014年至2018年曾办过女子职业网球协会（WTA）年终总决赛。这里也常是歌星举行演唱会的地方。

除此之外，政府会在体育城建设新的运动科学和运动医学设施，也会把几个分布在全岛各地的主要国家训练中心集中起来。

未来的新加坡体校（蓝色部分）和新的室内体育馆（粉色部分）会集中在加冷地区。（总理公署提供构想图）

但这些设施福利不会只让精英运动员独享，政府会将加冷打造成全新加坡人享受运动的地方，不论是周末才运动的人、初学者还是准备尝试新运动的人，都能在加冷找到适合自己的东西。

对于这项计划，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在社媒分享自己的看法，他说：“体育超越奖牌和领奖台，它教会我们志存高远，突破我们的极限，还有团结一致。它教会我们无价的品质——关于韧性、团结，以及每个梦想都值得追求的信念。”

[Why Kallang Alive Matters] In my time at MCCY, I have seen firsthand how sports can unite, inspire, and showcase the... Posted by Edwin Tong on Sunday, August 18, 2024

在这个总蓝图中，黄总理还宣布了政府对加冷社区的更新计划，包括改造步行街等等。

黄总理在演讲中赞扬我国健儿在巴黎奥运会的拼搏精神，并祝福残疾运动员在来临的巴黎残奥会一切顺利。

他说：“我很高兴更多年轻有才华的新加坡人认真对待体育，也在最高竞技水平上有卓越表现。心态正在变化中，过去孩子要追求体育为事业，家长对此总是有所保留，但现在我们看到很多成功的榜样。越来越多运动员在政府的支持下认真对待体育，全职训练。”

为了加强新加坡的体育文化，政府将通过“总统挑战”（President’s Challenge），进一步调动社区与政府合作，培育体育人才，包括来自弱势群体的体育人才。