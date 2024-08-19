相互扶持不退缩 携手迈向新航线

“活力加冷”只是我们重新打造市中心的更大计划中的一部分。

我们有加冷盆地，有滨海湾。

连接两地的是滨海水道，这也是滨海堤坝的所在地。

这三个水体接连形成市中心的濒水区。

这整个濒水区周边有很多令人期待的新发展项目。让我们仔细看一看。

在滨海湾，我们会有新的卫国广场。建成后，它将是我们举办国庆庆典的地方，里头也有一个展览区，向国民服役致敬。

我们对滨海南花园都很熟悉，花穹、云雾林和擎天树都建在这里。

行人天桥连接滨海花园及建国先贤纪念园

滨海水道对岸，我们会有新的滨海东花园，建国先贤纪念园将建在花园中央。

我们会建造新的行人天桥，连接滨海南花园、滨海东花园和建国先贤纪念园。

如此一来，你可以在濒水步道上散步、跑步或是骑脚踏车，一路从滨海湾花园到体育城。两圈下来，你就完成超过半个马拉松！

濒水区周围，我们有地方建设新区。

尼诰和甘榜武吉士坐落在我们历史区附近，一些最古老的地标就建于此。我们会在这一带推出新的住宅和休闲用途，让新一代的新加坡人为这座不断发展的城市贡献新点子。

丹戎禺将推出新组屋 重新打造南部海岸线

丹戎禺目前主要由私人住宅组成。我们会在这里推出新的组屋，让更多新加坡人能以负担得起的价格，选购靠近市中心的房子。

这是滨海南和滨海东。这里有大片的土地，可建造超过1万个新住屋单位。这里会有良好的地铁网络，因此可以成为环保和“减少用车”地区，有脚踏车道网络和行人友善的街道。

现代新加坡的历史就是从这一区开始。接下来，我们可以从这里扩展出去，重新打造整个南部海岸线。

在西侧，一直到巴西班让，我们有南部濒水区。

往东延伸，就是未来的长岛。它有助缓解海平面上升对我国带来的威胁。

纵观所有，这是120公里长的优质濒水海岸线。

我们有着很多可能，去想象和建造我们未来的城市。

这些都是重大的投资，需要好几十年才会看到成果。

毕竟，滨海湾的填海和发展计划在新加坡一独立后就展开。

同个脉络下，我们现在可以为未来更美好的新加坡奠定基础。

让我回到今晚一开始的主题——新加坡能在这个乱世中生存吗？

我相信答案是肯定可以的！

从一开始，就有质疑者说新加坡没有办法生存下去，但我们做到了！我们一而再，再而三地战胜困难，证明质疑者是错的。

数十年前，我在美国密歇根州求学，得知了那里最著名的鬼城之一。奇怪的是，它也叫“新加坡”。

它始建于1830年代，后来成了个繁忙的木材和建船小镇。没有人确定它名字的由来，但很可能是受到1819年在远东异域建立的英国港口所启发。

这个鬼城存在约50年后就被流动沙丘吞噬，今天仅剩一块告示牌作为它曾经存在过的标记，就是这个告示牌。

密歇根州的“新加坡”存在不久。我们希望我们的新加坡可以在未来一千年甚至更长的时间里一直长存。

黄总理：新加坡精神不会消失 代代国人延续这一精神

你我不会存在那么久，但我们对新加坡的信念会经久不衰。我们的新加坡精神不会消失，每一代以这个岛国为家的人会延续这个精神。

我们不屈不挠。遇到困难时，我们不会退缩。我们会坚持下去，精益求精。我们同心协力，与同胞们肩并肩。就像冠病疫情暴发时那样，我们彼此关心，相互扶持，举国一致前进。

这是我们让这个小红点变得更闪烁的方式。我相信新加坡的好日子就在前方。我们有新的抱负要追求，我们勇于付诸行动将愿望变成现实。

我们的社会可让每个人民得到尊重，每个声音被聆听，每个梦想获得滋养。我们的国家可让每个人发愤图强，成就最好的自己。

各位同胞，你们的梦想激发我的行动。我们正要起航，我促请你们给予支持。

我们有很多事情要做，前方议程满满，让我们携手同心，共同规划我们前进的新航线。

谢谢大家，晚安！