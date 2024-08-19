小学高才教育计划将更新 让各校栽培能力较强学生

政府在九所小学实行的高才教育计划将更新扩大，让每所小学可通过学校项目栽培能力较强的学生，支持更多孩子发挥潜能。

教育部目前为小学三年级学生举行高才教育计划（Gifted Education Programme，简称GEP）遴选测试，每届只有1%的学生获选加入。

黄循财总理在发表国庆群众大会演说时说，高才教育计划自1984年推出，目的是帮助能力较强的学生发挥最大的潜能。我国在推行计划的过程中汲取实用的经验，间中也做出些调整。例如：中学的高才教育计划在2004年改变形式，从一个统一项目，改由让学校为能力较强的学生推行不同项目，成效良好。

小学的高才班则仍然由九所小学开办。这项计划实行至今40年，是时候更新。

黄总理说，政府为此将停用小学高才班的现有形式，以新方式来实行。各小学将选出能力较强的学生，推行各自的项目，让这些学生根据强项与兴趣学习，发挥潜能。学生可继续在各自小学就读。除了学校开办的项目，一些学生可从一些科目的深入学习中获益，他们可以到附近学校参与课后增益学习项目，与其他学生一起学习并交流。

帮助每个人学习发展成长 充分发挥潜力

黄总理说：“这是一个显著的改变，但这与我国的教育理念是一致的。每名孩子都不一样。他们入学时都有不同能力。我们照顾所有学生的学习需求，不仅是‘早开窍’和能力强的学生, 也包括和我一样——在邻里长大、上PCF幼儿园和邻里学校的学生。不论起点，我们会帮助每个人学习、发展并成长，充分发挥他们的潜力。”

教育部接下来将提供更多详情。目前开办高才班的九所学校为英华学校（小学）、公教中学（附小）、恒力小学、南华小学、南洋小学、莱佛士女子小学、乐赛学校、圣希尔达小学和道南学校。获选的学生从小学四年级开始进入高才班，部分学生因此须转校到提供高才计划的学校。我国有超过180所小学。

除了加强学习计划，政府也将提升学校的基础设施和学习环境，确保每名学生都获得良好的教育。

黄循财指出，学校将更能善用科技教学，重新设计图书馆、实验室和学习空间。“我们会确保每所学校有良好的环境，让教师工作、让学生学习、交流且协作。”

一些学校有较多学生来自弱势背景，或有更大的学习辅助需求。政府将为这些学校提供更多资源和拨款，包括有更多的教师和职员来支持校方。“我们将做得更多，帮助这些学生建立未来可借助的人脉和社会网络。”