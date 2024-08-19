全长约120公里 濒水海岸线打造活力四射南部海岸

放眼未来，从南部濒水区到未来在岸外填海造岛的“长岛”，全长约120公里的濒水海岸线将充满无限可能，让新加坡重新打造一个活力四射的南部海岸。

加冷盆地、滨海湾和滨海水道及周边地区接下来几年，也将推出新的休闲、体育和住宅发展项目，为市中心的濒水区注入新景象，提供更多“生活、工作、康乐”的机会。

黄循财总理星期天（8月18日）在国庆群众大会演讲时说，活力加冷只是我国重新打造市中心计划的一部分。除此之外，加冷盆地、滨海湾和滨海水道三个水体连接起来，将形成我国市中心的濒水区。

濒水区有众多令人期待新发展项目

“这个濒水区有很多令人期待的新发展项目。”

例如，滨海湾将建设新的卫国广场，建成后，将是我国举办国庆庆典的地方；滨海南花园对岸将建造新的滨海东花园，而建国先贤纪念园将建于此。

黄总理说：“我们会建造新的行人天桥，连接滨海南花园、滨海东花园和建国先贤纪念园。如此一来，你可以在濒水步道上散步、跑步或是骑脚踏车，一路从滨海湾花园到体育城。两圈下来，你就完成超过半个马拉松！”

濒水区周围也规划了空间建设新区。其中，尼诰和甘榜武吉士推出新的住宅和休闲用途；丹戎禺会推出新的组屋，让更多新加坡人能以负担得起的价格，选购靠近市中心的房子；45公顷大的滨海南区将综合住宅、零售、办公楼和酒店发展项目，并建有脚踏车道，还有衔接地铁站和不同建筑的地下人行道，让公众外出不怕日晒雨淋；甘榜武吉士也将打造成濒水住宅区。

黄总理说，现代新加坡的历史正是从上述濒水区开始。接下来，我国将从这里扩展出去，重新打造整个南部海岸线。

“在西侧，一直到巴西班让，我们有南部濒水区。往东延伸，就是未来的长岛。它有助缓解海平面上升对我国带来的威胁。纵观所有，这是120公里长的优质濒水海岸线。我们有着很多可能，去想象和建造我们未来的城市。”