父母将有额外10周共用产假 后年4月起有薪育婴假达30周

政府明后年分两阶段，为在职父母提供额外10周共用产假。这意味着，到了2026年4月1日，新措施全面落实后，加上现有的育婴假，父母在孩子出生头一年里，可申请的育婴假将从20周增至30周。

此外，给在职父亲的政府承担薪资的陪产假（Government-Paid Paternity Leave）今年起已从两周增至四周。原本增加的两周陪产假让雇主自行决定是否批准申请，明年4月1日起这将成为强制措施。

按目前每年新生儿人数估算，每年预计约6万名在职父母，可受惠于提升版育婴假措施。

黄循财总理星期天（8月18日）发表国庆群众大会演说时指出，很多家长期盼有更多育婴假陪伴孩子。然而，对于员工可能请假一段长时间，不少雇主担心人手不足难以应付。

黄总理指出，各国的育婴假政策不同，难直接比较。一些国家提供的育婴假颇慷慨，有的长达一年，但一部分假期是减薪或无薪性质。我国目前的育婴假较少，但大部分是有薪假。

“仔细研究这个课题后，我认为，我们可进一步提升育婴假措施。”

仅6％在职父亲用妻子产假

父母共用产假在2013年推出。现有计划下，母亲可从16周政府承担薪资的产假（Government-Paid Maternity Leave）中，转让最多四周给丈夫。目前仅6％的在职父亲使用妻子的产假。

新的父母共用产假计划将取代目前版本。为让雇主有时间适应，新计划分两阶段推行。

2025年4月1日起迎接公民新生儿的父母，可在新计划下共用六周产假；2026年4月1日起出生的婴孩，其父母共用的产假增至10周。所有10周产假的薪金由政府承担，每周顶限为2500元，即每月最多约1万元。这项新计划全面实施后，到了稳定阶段，估计每年斥资约4亿元。

新的父母共用产假计划是在现有育婴假的基础上提供的，应在孩子出生后12个月内使用。这意味着，新计划全面推行后，加上16周产假，以及四周陪产假，父母在孩子出生头一年里共有30周有薪育婴假。

黄总理鼓励年轻夫妇放胆迎向未来，全心投入婚姻和养儿育女的旅程。“我们在打造一个亲家庭的新加坡，也会帮助你们在工作和照顾家庭责任之间，维持较好的平衡。”

此外，政府将推出一项新的父母共用产后福利计划，让从事短期工作合约工等不固定工作的父母，也可受惠于提升版育婴福利。这些家长可就自己停工照顾新生儿，向政府申请现金补还（reimbursement）。详情稍后公布。

国家人口及人才署星期天发文告说，考虑到育婴假福利提升后，父母可能会离开工作岗位一段时间，政府将规定家长无论是申请有薪产假、陪产假、新版父母共用产假或领养事假，须提前至少四周通知雇主。

政府鼓励在职父母履行作为员工的责任，一旦知道即将有孩子，应尽早通知雇主，让雇主有足够时间规划人手。

就新的父母共用产假而言，父母若无指定安排，这10周产假会平均分配给两人。父母也可按各自情况和需求，彼此灵活分配产假，但须在孩子出生四周内通过SG生活助手（LifeSG）应用或网站提出申请。父母若在孩子出生四周后，提出更改共用产假的分配，须获雇主同意才能这么做。

另外，政府也准备推出新计划，为考虑生第三胎，以及有三个或更多年幼孩子的家庭提供更多援助，详情预计在明年政府财政预算案中公布。