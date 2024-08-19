合办音乐和社区辅导计划 助发展青年品格及建立友谊

纳比拉四岁时在母亲的鼓励下学习弹钢琴，没想到从此踏上音乐之路，并成为第一个在伦敦皇家音乐学院学习的新加坡马来人。学成归来后，她联合创办了音乐和社区辅导计划“ArtSee”，帮助青年的品格发展和建立友谊。

音乐学校NJ Studio创办人纳比拉·贾拉勒（Nabillah Jalal，32岁）受访时说，练琴多年使她对音乐培养出浓厚兴趣，因此决定在完成“A”水准考试后的一年里，准备音乐学校的试镜。“那一年，除了兼职当补习老师，我也兼职当合唱团导师赚零用钱。其他时间就是花在练琴上，一天可以练上12个小时，当时就发现自己非常热爱音乐。”

2012年，纳比拉成功申请报读伦敦皇家音乐学院。她说，入学一开始专注于学业，但渐渐地开始参与社区活动，希望通过音乐将人们联系在一起。四年后，纳比拉从音乐学院毕业，回到新加坡授课和做义工，以了解本地社区的需求。

2018年至2019年，纳比拉在新加坡莫罕默迪亚福利院（Muhammadiyah Welfare Home）举办西方古典音乐和艺术项目。她说，那里有些男孩无家可归、被忽视、被虐待，还有少年犯。这一项目因冠病疫情停办，之后于去年5月复办。

纳比拉说，他们趁疫情期间重新调整音乐辅导课，让社区伙伴在复办后与青年分享个人经历，让青年也可以学到音乐以外的知识。“我们希望重新定义成功的理念，在课程中教导青年，为社区做出贡献也能带来成功。”