政治观察员：演讲融入个人故事 黄总理更具亲和力

黄循财总理在首次发表的国庆群众大会演说中，与新加坡人分享了他的成长过程，以及求学时面对的挑战等，受访政治观察员认为，这能让人产生共鸣，拉近与群众的距离。

人民行动党前议员张有福星期天（8月18日）接受《联合早报》访问时说，黄总理提到他上幼稚园的经历，学习华文面对的困难，以及毕业自邻里学校等，这些都让他更能贴近民众。因为他并非一名高不可攀的精英，而是靠自己努力和社会给予他的机会，取得今天的成就。

在他的华语演讲中，黄总理告诉人们，由于父母不会讲华语，他上学后才开始学习华文，靠着“死记硬背”在O水准华文考试中考取A1。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文则注意到，黄总理在演讲时全程保持笑容，看起来很轻松，而且呈现方式引人入胜，带动了现场的气氛。

智库铄翼国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）认为，黄总理以“黄循财的方式”发表了演说，让人感觉真诚和有亲和力。“这次的演讲是一部重头剧，接下来要看他能否确保往后的演讲也保持这样的节奏，继续抓紧人心。”

国庆群众大会向来是我国总理勾勒国家发展方向的重要平台。黄总理这次提出的一些新政策包括：让整体成绩不达标，但华文成绩优异的学生，能在上了中学后选修高级华文；更新高才教育计划；提供额外10周的父母共用产假；帮助失业者。

针对这一系列的政策宣布，南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院社会凝聚力研究高级研究员梁振雄博士觉得，让人印象最深刻的，是黄总理致力于打造一个更平等和包容的社会，他更新了高才教育计划和为失业者提供援助，这几乎是“屠宰了圣牛”。

张有福的看法稍有不同。他认为，黄总理只是在改善现有的政策，并没有做出什么过于极端的改变。其他国家每当新政府上台后，就会抛弃前一届政府制定的政策，但以我国来说，总理换了，政府还是同一个，所以国家的发展方向没有太大不同。

大选的脚步逐渐逼近，外界普遍关注政府会不通过今年的群众大会“派糖果”，为大选铺路。

分析：不是为了大选的演讲

就此，穆斯塔法说：“如果大选明年才举行，那我不认为这是一场以选举为目的的演讲，因为明年的财政预算案才是最重要的。”

陈庆文同样觉得，这不是为了大选而发表的国庆群众大会演说。他预测，大选应该会在明年财政预算案后才举行，接下来还有两场重要的演说，一个是11月的行动党大会，另一个则是明年的财政预算。