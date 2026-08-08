走过一甲子迈向建国61周年，本地各区居民别出心裁自发布置邻里增添国庆喜气。有的拉动邻居一起布置组屋区。有的则在现有“传统”的基础上，注入新元素。

往年，淡滨尼公园居民联系网会向居民派发国旗与串旗等装饰，供大家悬挂在家门外，为组屋区增添国庆气氛。居民联系网主席伊斯万迪（Iswandie Wanhar，47岁）接受《联合早报》访问时说，联系网今年打破这个惯例，反邀居民各自布置小旗帜，串连成一条长长的彩旗（bunting），挂在组屋底层。

这项名为“一面旗，一家人，一个社区”的活动，吸引了区内12座组屋及PCF Sparkletots学前教育中心、淡滨尼小学、蒙福关爱等合作伙伴的700多人参与。

共同发起“一面旗，一家人，一个社区”活动的淡滨尼公园居民联系网主席伊斯万迪（右）和负责居民联系网缝纫兴趣小组的萨菲克（左），向《联合早报》记者展示新加坡纪录大全证书。（白艳琳摄）

大家为邻里国庆装饰贡献一份心意，共筹集1072面旗帜，连成339米长的彩旗，成为“由国庆旗帜串成的最长彩旗”，上星期六（8月1日）列入新加坡纪录大全。

彩旗目前横跨淡滨尼5道的第147、第148和第149座组屋底层。国庆日后，伊斯万迪打算把旗帜拼成“壁画”，继续展示在组屋底层。（白艳琳摄）

伊斯万迪说，活动旨在提高居民的参与度，让他们对邻里产生多一分归属感，唤起“甘榜精神”。“能创下这项纪录令我引以为傲，但最大的收获是给予居民相互交流的机会，拉进彼此之间的距离。”

与伊斯万迪一起发起这项活动的萨菲克（Muhammed Syafiq，35岁）受访时说，他最乐见的是居民在联系网中心互动。

“一些年长的华族居民其实会说一些马来语，马来长者也可能会说福建话。但年轻一代通常无法用彼此的语言交流。我在其中一场活动上，看到一名华族女子学会称马来老妇‘nenek’（类似‘阿嫲’之意），比一般的‘auntie’亲切。这样的互动让我感到很温馨。”

旧“传统” 新创意

广东民弄第11座组屋底层的“共同绽放”（Blooming Together）立体装置，从设计到制作，都由居民阿妮塔完成。（关俊威摄）

利用再循环物品制作立体装置

从去年的国庆日起，丹戎巴葛居民阿妮塔（Anitha Tamilmaran，51岁）每逢各种族佳节，就会精心布置组屋底层。这一年来，她为SG60、屠妖节、圣诞节、农历新年、开斋节等节日设计的装饰，都在网上赢得大量点赞及赞美。

今年国庆，她花了一个星期，在广东民弄第11座组屋底层完成名为“共同绽放”（Blooming Together）的立体装置。

阿妮塔用往年国庆庆典的巴掌拍（hand clapper）制成小风车，为装置增添“互动性”元素。（关俊威摄）

阿妮塔介绍说，她使用的材料大多是居民贡献的再循环物品。例如，用来遮盖底层纸皮的面料是她原本要丢弃的旧浴帘；构成“花卉”的则是五颜六色的面包标签。

除了请居民贡献回收材料，阿妮塔也在“共同绽放”装置旁增设一面“祝福墙”，邀大家留言祝福新加坡。（关俊威摄）

“再小的构件也可发挥自己的特色，为共同目标绽放。这象征着每个新加坡人在各自领域中各放异彩，让国家在国际舞台上闪闪发亮。”

今年的“61六十一”排列共用了61面国旗形成。王国治希望居民看到装饰后，会一起挂出国旗，共同为社区增添国庆气氛。（关俊威摄）

连续12年用多面国旗排列大型国庆周年数字

大巴窑居民连续12年，用多面国旗排列成大型的国庆周年数字，高挂在大巴窑1巷第107和第109座组屋之间。今年的设计是“61六十一”。

负责这个装饰的是大巴窑北第二分区居民联系网主席王国治（64岁）。他受访时说，今年的设计除了国家岁数的排列，当中也总共用了61面国旗来形成“61”。

今年是王国治连续12年制作这样的大规模旗型，已经“熟能生巧”，仅花不到两个小时就把国旗挂上去。（关俊威摄）

王国治忆述，12年前首次尝试这种大型设计，最大的挑战是在刮大风的情况下把旗型升挂到半空中。“当时，我们低估了户外的天气元素，总共花了三天的时间，才把国旗挂上去。如今我们已有多年经验，不到两小时就把国旗挂上去。”

多年来，每到国庆日来临时，街坊都会打趣地问他“什么时候把旗型挂上去？”，王国治希望通过这个装饰，带动左邻右舍挂出国旗，一起为新加坡献上祝福。

这项装饰主要用塑料瓶等回收材料制成，设计装饰的艺术家陈国强希望能以此凸显回收的重要性，因为有些看似无用的“垃圾”可能仍含有价值。（陈渊庄摄）

一年一度的人协百盛艺术节（PAssionArts Festival）于上星期六拉开帷幕。一系列以“邻里之宝”为主题的艺术活动在全岛79个“人协百盛艺术村”展开，部分活动还配合国庆日，为社区增添欢庆气氛。

名为“Every Drop Every Bloom”的环保艺术装饰位于正华民众俱乐部一楼和二楼之间的楼梯。（陈渊庄摄）

其中，名为“Every Drop Every Bloom”的环保艺术装饰星期六（8日）在正华民众俱乐部“开花”。一道开满五颜六色“花朵”的泉源从二楼的金色“水龙头”涌出，沿着楼梯流到一楼，为原本空荡荡的空间抹上色彩。

来自正华中学和伟源小学（West Spring Primary School）的约80名学生参与制作这项作品，用回收塑料瓶制作这些“花朵”。

新报业媒体是2026年新加坡国庆庆典主要合作伙伴。