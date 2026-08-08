每年七八月中国大陆暑假是本地旅游旺季，今年却似乎热不起来，受访的本地旅游景点业者反映，单在今年7月，到访新加坡的中国旅客较去年同期下滑，降幅甚至在三成以上；酒店业者则面临成团订房临时取消的窘境，一度大热的中国来新游学活动也迅速趋缓。

接受《联合早报》采访的某个旅游景点负责人指出，每年7月和8月的暑假原本是来自中国及其他地区家庭旅客来新旅游的旺季。但在上个月，不仅中国旅客大幅减少三成，来自韩国和越南的旅客也比去年同期减少了25%。

这名不愿具名的负责人形容，他经营的旅游景点向来受欢迎，接待许多来自世界各地的自由行和团队旅客，目前则以自由行旅客居多。他说：“今年上半年的访客量和去年相比没有太大变化；但一进入7月暑假，就能明显感觉访客比去年同期少了很多。”

他补充说，过去每逢北半球暑假，都会是一年里人流的最高峰，总体访客量通常会比其他月份平均高出25%。但今年一反常态，暑假生意并未出现预期中的增长。

有导游透露，如今中国旅客就算想来新加坡，也不爱跟团或聘请导游做专业讲解，大部分都看网上攻略，选择自由行。（档案照片）

滨海湾花园受询时也证实，7月的访客人数比起去年同期也放缓，但未透露具体数据。

滨海湾花园商务高级署长郑仪娟指出，滨海湾花园访客约有一半来自海外，中国旅客又占了约三分之一。她认为，地缘政治局势持续紧张等因素影响了整体旅游需求，导致7月的整体访客人数放缓。

郑仪娟说，滨海湾花园会继续与中国旅游业者及营销伙伴紧密合作，通过战略营销推广核心景点，吸引更多中国旅客。这包括推出具吸引力的重磅项目，如云雾林的“侏罗纪世界”体验展、第二届“迪士尼奇妙花园”，以及不断更新的花穹主题花卉展览等，希望以全新体验吸引更多新旧访客。

中国旅行团临时取消行程 本地酒店与导游受波及

景点之外，以接待中国团队旅客为主的本地酒店也备受冲击。有个本地入境游旅行社负责人向《联合早报》透露，一家位于市区、主要接待中国旅行团的酒店，大约一个月前突然收到整个中国旅游团取消客房订单的通知。

这名旅行社负责人说：“我们的旅行社几个月前想向这家酒店订房，酒店当时却已客满。没想到6月底，酒店突然来电，说中国旅行团不来了，一下子空出大量客房。”

本地资深华语导游杨阳也感叹，今年确实有好几个旅行团都临时取消来新行程。就有个大型团组原本计划在暑期前出发，找了她当在地导游，最终却因故临时取消。

杨阳说：“而且如今中国旅客就算想来新加坡，也不爱跟团或聘请导游做专业讲解，大部分都看网上攻略，选择自由行。中国教育机构组团来新加坡都跳过本地旅行社，也不请导游。”

中国游学团也降温 未来更重行程内容的教育价值

为中国各地筹办商务考察和游学团的鱼为师教育科技公司，就碰到上述情况。联合创始人杨芸透露，公司原本为今年暑假规划了新加坡游学团，却因为招生不足而无法成行。

杨芸分析，2024年是游学团来新最红火的一年。2020年至2023年期间受冠病疫情影响，中国旅客多年无法筹办海外游学团。疫情结束后，大家先是持观望态度；直到2024年才开始恢复出游，倾向选择距离相对较近、对疫情管控也较好的新加坡。因此，2024年和2025年，新加坡迎来了大量游学团。

她说：“那两年的市场热度，更多是疫情后积压需求的集中释放。到了今年暑假，市场逐渐回归常态。游学需求依然存在，但整体走向更加理性、更加稳定的发展节奏。”

她认为，随着新加坡对中国实施免签政策，许多旅客即使想来也不一定得通过旅行社，部分家长也不再愿意支付昂贵的团费参加游学团。加上新加坡交通便利、景点信息透明，很多家长干脆直接用人工智能规划行程，带着孩子自由行。

据杨芸观察，目前最受中国旅客青睐的游学目的地仍是美国，其次是欧洲和澳大利亚。

“中国出境游市场并不是变小了，而是在发生分化。越来越多家庭不再满足于简单的出国走马观花，而是更看重课程质量、学校资源、企业参访和国际交流等真正有价值的内容。未来市场比拼的，不再是单纯组织旅行的能力，而是谁能提供更有教育价值的体验。”