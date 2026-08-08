犯罪团伙被指以80元现金为诱饵，诱导外籍客工交出Singpass户头，再擅自利用其身份注册电话线和数码支付账户等。警方和政府科技局联手调查后，发现至少159名客工卷入其中，三名男女因涉案被捕。

新加坡警察部队星期五（8月7日）晚上发文告说，自8月初以来，至少23名工作准证持有者报案，称他们的Singpass户头被冻结。

这些外籍客工指，有人以80元现金奖励向他们“交换”Singpass户头使用权。当中一些人也称，他们的户头将被用来以500元的优惠价，购买今年国庆庆典的门票。

在答应交出户头权限后，客工们被指示到不同地点如地铁站、政府组屋或建筑工地见面。对方也可能将他们载到事先约好的地点附近，然后扫描他们的工作准证和获取他们的Singpass密码。其实，这些客工落入了犯罪团伙的陷阱，因为后者取得Singpass户头权限后，就用来注册电话线或数码付款户头等。

来自网络指挥处（Cyber Command）、金文泰警署和政府科技局Singpass信任与安全组星期三（5日）和四（6日）联手展开行动，确定犯罪团伙成员的身份，并逮捕三名涉案男女。他们包括一名25岁男子，以及两名年龄分别为29和38岁的女子。当局并未透露他们是否是新加坡人或外籍人士，以及团伙是否还有其他人在逃。

警方进一步调查显示，除了上述23名客工，还有至少136名客工的户头也涉案。当局透露，犯罪团伙用客工的Singpass户头，在他们不知情的情况下，注册超过30个付款系统LiquidPay的户头，以及1200条电话线。所有相关户头和电话线都已被冻结或注销。

三名落网男女将在星期六被控上法庭，若罪成，可被罚款最高1万元、坐牢最长三年，或两者兼施。针对所有涉案客工的调查正在进行。

警方强烈促请公众，切勿为了一时“赚快钱”的机会，交出自己的Singpass户头权限或登录资料等，以免户头被不法之徒滥用。

与此同时，警方强调，国庆庆典门票严禁售卖，倘若有人称能提供打折门票或要提供个人资料以获得门票，应立即向有关当局查询。

公众若担心自己的号码或名字被非法用来注册SIM卡，可访问“SIMCardHowMany”网站查询，如发现异常应立即通知电信公司。