一名22岁男子因涉嫌吸毒后无照驾驶已注销车辆，并在倒车时撞倒加油站员工致其死亡，星期六（8月8日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期五（8月7日）晚上发文告说，事件发生在星期四（6日）凌晨约3时55分，地点是樟宜北路上段（Upper Changi Road North）的加油站。

当时，一名69岁的男性油站员工正准备为涉事汽车加油，22岁男驾驶突然返回车内，并在驾驶座车门敞开的情况下急速倒车。敞开的车门撞倒员工，导致他跌倒后头部受重创。该员工随即陷入昏迷送院，并在星期五（7日）伤重不治。

事发后，男驾驶与一名22岁女乘客弃车逃离现场。

交通警察通过地面调查和调阅警方摄像头及闭路电视画面，迅速锁定两人身份，并于同日（6日）将他们逮捕归案。

涉事22岁男驾驶被捕时涉嫌疏忽驾驶致人死亡、受毒品影响驾驶，以及涉毒品相关罪行。初步调查还显示，该车已注销，且男驾驶未持有有效驾照。涉事车辆已被交警扣押，毒品相关部分已移交中央肃毒局处理。

该名男驾驶将于星期六（8日）在八项罪名下被控上庭，罪名包括驾驶已注销车辆、无照驾驶，以及导致他人死亡等。

女乘客则因涉嫌吸食受控药物和教唆男驾驶犯下交通罪行被捕，目前调查仍在进行中。

涉事车辆已被交警扣押，毒品相关部分已移交中央肃毒局处理。

警方强调，已注销车辆缺乏保险保障且可能不达标，无照驾驶更会加大安全隐患。

交警也呼吁公众提高警惕，向当局举报任何疑似驾驶注销车辆或无照驾驶等行为。当局严正看待这类不负责任的行为，并会依法采取行动。