被指在新港两地涉及庞氏骗局的Fun Coffee平台，已遭新加坡警方调查，一名49岁女子于星期四（8月6日）被捕。

新加坡警察部队星期六（8月8日）发文告说，初步调查显示，该女子积极推广Fun Coffee的“投资计划”，并招募他人加入。根据《多层传销和金字塔销售（禁止）法令》，罪名一旦成立，可被判处监禁最长五年，或罚款最高20万元，或两者兼施。

文告指出，用户须下载Fun Coffee手机应用，并向应用内提供的数码钱包转入加密货币泰达币（Tether），才能参与该“投资计划”。用户随后可在应用内选择不同的投资计划。

这些计划承诺不切实际的高回报，用户若招募他人加入，还可获得额外佣金。然而，参与者事后均无法从Fun Coffee应用取出款项。

警方文告未透露本地受影响人数及涉案款项总额。

Fun Coffee新加坡官网称其为“融合咖啡、健康生活与数码创新的品牌”。平台宣称通过奖励机制促进社群成长。目前，Fun Coffee的脸书和Instagram专页已撤下。

警方提醒公众，即便遇到自称是“Fun Coffee”代表的人员，或收到手机应用发送的请求时，也切勿再向Fun Coffee投资计划转入更多资金。

警方呼吁公众投资时务必谨慎：切勿向个人银行户头或未经注册的账户汇款，合法的投资机构会使用企业银行账户；应自行核实投资机会，了解收益和利润来源，若相关公司无法回答或回避问题，或收益主要依赖招募新成员，都须提高警惕。

公众也可通过金融管理局的金融机构目录查询公司合法性。