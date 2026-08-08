勿洛蓄水池路发生三车追尾车祸，造成两人受伤送院，一名男子因涉嫌受毒品影响驾驶被捕。

这起事故发生在星期四（8月6日）晚上约10时20分，地点是勿洛蓄水池路朝往友诺士连路（Eunos Link）方向的路段。

新加坡警察部队受询时证实，事故涉及三辆汽车。两名年龄分别为27岁和50岁的男驾驶在清醒状态下送院。另有一名27岁男驾驶因涉嫌在毒品影响下驾驶被警方逮捕，车内查获两支电子烟，相关涉毒部分已转交卫生科学局调查。

新加坡民防部队则透露，两人被送往樟宜综合医院，另有两人受轻伤但拒绝送院。

附近居民程先生事发当晚约11时50分路过该地点，目睹警方到场处理事故。

程先生接受《联合早报》访问时说，其中一辆涉事车为避免阻塞交通，被移至前方路口。

根据程先生提供的照片，一辆停在较前方的汽车车头严重损毁，车前盖变形、保险杠脱落，四周散落零件碎片。其斜后方约一两米处，一辆马赛地轿车冲上路沿，保险杠脱落于车身右侧。两车后方停着三辆警车，多名交警在场调查。

程先生推测，第一辆车可能突然变道或急刹，导致第二辆车追尾；第三辆车为闪避前车，紧急向左转向冲上路沿，期间也可能与前方车辆发生碰撞。

警方调查仍在进行中。