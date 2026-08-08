油池的新小贩中心预计明年下半年开业，这是蔡厝港市镇的首个小贩中心。受访居民告诉《联合早报》，他们期待已久，等这个小贩中心等了足足30年。

根据国家环境局最近发布的招标文件，“油池心苑”（Heart of Yew Tee）综合发展项目内的全新小贩中心建设进展顺利，预计明年第一季取得临时入伙准证（TOP），下半年正式投入运营，进一步提升当地居民的餐饮选择与居住体验。在油池心苑附近的油池坊已有一个湿巴刹。根据招标文件，明年落成的小贩中心不再设有湿巴刹。

邻近油池地铁站的油池心苑包含一栋10层高的组屋和一栋连通的六层高商用建筑，设有零售商店、社区广场、综合诊疗所、肾脏透析中心及民众俱乐部。新小贩中心设在油池心苑二楼。

根据环境局招标文件的规划资料，小贩中心的总楼面面积约3800多平方米，设有40个熟食摊位。每个摊位面积约13平方米，配备独立的抽油烟与洗涤设施。在用餐空间方面，中心规划约170张固定及可移动餐桌，提供超过720个座位，预计能大幅纾解附近居民在高峰用餐时段的需求。

居民：对新小贩中心期待已久

62岁的家庭主妇陈美英住在油池已20多年。她受访时说，附近居民都在热切等待小贩中心启用，因为周边虽然有咖啡店和食阁，但每逢周末，早餐和午餐等用餐高峰时段，总是一位难求。陈美英希望有个更宽敞的小贩中心，让大家有更多的用餐选择。

72岁的陈艾文（退休人士）居住在油池组屋已有30多年，每日三餐都在外解决。他的几个老邻居很多年前就开始向议员建议，油池需要一个价格大众化的小贩中心。

他说，这些年来油池一直没有小贩中心。“我们只有商场食阁和咖啡店，食物的售价比新加坡其他地方的小贩中心贵许多，我就算搭车去海军部小贩中心吃，加上来回车费，还是比在这里吃饭更便宜。”

他和老邻居自几年前起看到油池心苑开始动工，就一直在期盼小贩中心能早日落成。他希望新的小贩中心除了提供更实惠的食品选择，也能具备像海军部小贩中心一样有干净卫生且管理严谨的环境，让居民吃得舒适放心。

住在油池六年的抽血师玛什塔（Masshitah，42岁）育有四个介于6岁至16岁的孩子。由于工作忙碌，她们一家经常在外买食物，但附近清真食物选择很少，孩子们吃到发腻。她十分期待新的小贩中心能引入更多元化的清真美食摊位，打破目前只有快餐与西餐食物的局限。