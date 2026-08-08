郑秀文9月来新加坡办私人音乐会，只能通过大华银行积分兑换门票不对外贩售，然而有一小部分人士在Carousell平台转售，有者甚至开出一对票超过2000元的超高价。银行强调，一旦发现有人这么做，将取消相关票券的入场资格，提醒大家切勿购买。

流行乐坛天后郑秀文将于下月6日，在新加坡滨海湾金沙会展中心五楼金沙大宴会厅举行由大华银行独家呈献的私人专属音乐会“An Evening with Mi”。

根据大华银行官网，音乐会的门票不会对外贩售，仅能通过银行的积分制度UNI$来兑换。

累积积分的方式主要是通过信用卡消费、签订指定保险等方式。活动已经从8月5日起通过Bookmyshow门票平台开放兑换。

门票分为六个等级，银行客户可选择换两张或四张票。双人票所需积分介于1万UNI$至2万7000UNI$。

《新明日报》记者在二手平台Carousell发现已有不下10人正通过转售平台贩卖票券，每张票的价格从250元至1200元不等。以最高等级的Cat 1门票为例，目前最贵的一对双人门票开价高达2400元。

有人兑换门票后在二手平台Carousell上转售。（网站截图）

大华银行发言人回复《新明日报》询问时指出，正如官网条款和条件所列，门票均不得出售转让，或其他形式的商业行为。银行若发现客户出售或试图出售门票，所兑换的门票将作废。银行将不会提供任何退款或补偿，包括已兑换的UNI$积分。

针对交易平台上已然出现的炒卖现象，发言人表明正联系相关平台以撤下转售贴文。

音乐会当天，入口处也会进行现场检查，任何被发现通过非官方途径取得门票的持票人，届时都将被谢绝入场。“我们也强烈呼吁公众不要通过未经授权的平台来取得门票，避免坠入骗局。”

完整报道，请翻阅2026年8月8日的《新明日报》。