中国电商平台进军本地的竞争白热化，拼多多登陆狮城后主打“一件包邮”强攻市场，“老字号”淘宝也不甘示弱，如今也主打“0元包邮”，本地邻里商家在多重因素夹击下难以招架，有的生意甚至直落超过50%。

中国电商拼多多近日在本地强势进攻，许多民众只要上社媒就会被推送相关广告，“一件包邮”的广告标语加上各类产品示范与推荐，让人难以忽视。从日常用品，干粮零食等，甚至大型家具等都可以网购且免运费。

除了拼多多，另一个本地人熟知的中国电商巨头淘宝，跨海寄送价格以消费者购买东西的重量，以及选择的方式而异。然而，面对近期拼多多的攻势，淘宝日前也开始在社媒平台主张“0元包邮”。

“一件包邮”亦或是“0元包邮”，代表购买的商品无论单价多低都是免运费。有些日用品价格再加上店家优惠，付款时更是低至几角钱。

两家中国电商竞争白热化，对本地邻里商家难免造成冲击。

靠熟客维持生意

在义顺经营五金店的老板张老板（70岁）就说，自己的生意过去一年来受到中东战争、拼多多等电商竞争影响，生意越来越难做。

“这一年来门店的生意已经掉了超过50%，如今只能靠一些老熟客。很多人说我们这里的价格比淘宝和拼多多贵，但那个价钱我们真的给不到，我们有很多成本压力。”

实体店可试穿

另一家在义顺的鞋商王先生（60岁）也说生意确实受影响。很多人被网上的低价格吸引，加上网络的款式不断更新，很难竞争。“例如，有些鞋子我卖20元，网上可能卖不到10元，但我们没办法打价格战。不过，实体店可以试穿，网购就没办法。”

在后港不愿具名的服装店员工说，随着电商平台日益流行，不时有顾客向她们指出网上售价会更便宜，而“0元包邮”更是打击已经平淡的生意，但具体多少无法估算。“不过，还是有老顾客觉得像衣服这样的东西，摸得到可以试穿比较安心。”

宏茂桥商联会会长何金龙受访时说，区内邻里商圈共有300多户商家，当中零售企业占35%，美发美容和中医馆等占40%，其余的都是餐饮，以及其他生意。“以前零售的比例占比可以到70%，这一两年来骤跌到35%，有一些五金店就做不下去了。”

消费者：有的东西不宜上网买

本地消费者指出，难抵价格优惠，但不是所有东西都线上买。

刘一宣（23岁，教师）几年前就开始用拼多多，如今随着本地也一件包邮，使用频率更高。“我现在要买什么都会先上拼多多看有没有，不过我会每月控制在100元以内。”

也有陈姓的养鱼爱好者告诉记者，他会上这些网购平台买滤网，五片装免运到新加坡加上消费税仅需要1元，等于一个才2角钱。“在新加坡买，一个就要3块半了。”

不过，不是所有东西都会选择在中国电商平台购买。陈思佳（40岁，自由业）说，像婴儿用品还有任何需要插电的东西，她就不会线上买。“有些东西我会很注重品质和安全，这类东西我就倾向跟有信誉的本地商家买。”

完整报道，请翻阅2026年8月8日的《新明日报》。